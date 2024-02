Si seulement les opérations malhonnêtes de la CIA avaient été reléguées à l’histoire à la suite des crimes révélés par le Comité de l’Église, ou au moins avaient amené la CIA sous l’état de droit et la responsabilité publique. Mais cela n'a pas été le cas. Interview du Professeur Jeffrey Sachs.

Prof. Jeffrey Sachs: Does The CIA Destabilize the World? / M. Jeffrey Sachs : Est-ce que la CIA déstabilise le monde?