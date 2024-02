J138. Guerre en Palestine. 4ème veto des USA contre une résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu. Ministre israélien: "la libération des otages n'est pas le plus important"/ La Knesset vote massivement contre la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien/ France: L'UNRWA visée par une plainte pour crimes contre l'humanité/ Désaccord au G20/ CIJ: Les USA défendent Israël (Vidéos)

Jour 138 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : les États-Unis opposent leur veto à une nouvelle résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 138: U.S. vetoes another UN resolution calling for ceasefire in Gaza

Mondoweiss, 21.02.24





Les États-Unis ont opposé leur veto à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza, alors que l'OMS évacue 32 patients critiques de l'hôpital Nasser assiégé et que le Programme alimentaire mondial est contraint de suspendre ses distributions dans un contexte de famine croissante.