J151. Rapport de guerre. Campagnes israéliennes pour mettre fin à l’UNRWA dans la bande de Gaza/ Les FDI tirent sur des Palestiniens qui cherchent de l’aide et de la nourriture dans la ville de Gaza/ Haaretz: le rapport sur la démission du porte-parole militaire israélien par Channel 14 est « faux » (Vidéo)

« Opération déluge d'Al-Aqsa » Jour 151 : Campagnes israéliennes pour mettre fin à l’UNRWA dans la bande de Gaza

Mondoweiss.net, 5.03.24







Le chef de l’UNRWA dit que le démantèlement de l’agence est « à courte vue » et « sèmera la haine, le ressentiment et les conflits futurs ». Les forces israéliennes tirent sur des Palestiniens qui cherchent de l’aide et de la nourriture dans la ville de Gaza et en détiennent d’autres dans le sud de Gaza.