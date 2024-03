BREAKING : La France mène déjà l’entraînement au combat de son groupe-bataillon affecté à l’Ukraine Article originel : BREAKING: France Already Conducts Combat Training Of Its Battalion Group Assigned For Ukraine South Front, 14.03.24

Alors que les médias et les politiciens européens discutent vivement les déclarations retentissantes de Macron sur le déploiement de militaires des États membres de l’OTAN en Ukraine, Paris est passé à l’action, rapprochant une guerre majeure en Europe. Les dirigeants militaires français ont déjà commencé à former et à entraîner des unités de combat à envoyer sur le front ukrainien.

Fin février, le président Macron a chargé le Ministère des Armées d’étudier la question de l’envoi de forces de la Légion Etrangère française en Ukraine.

Le 27 février 2024, sur ordre du commandement de la Légion, la formation de trois compagnies de combattants de la Légion a commencé.

Le 5 mars 2024, le commandement militaire français et le commandement de la Légion ont approuvé les nombre du personnel du groupe tactique de bataillon, qui devrait inclure 1 500 militaires. Ce groupe tactique de bataillon contiens trois compagnies de la Légion, qui ont été assignées pour ce but en avance.



Ce sont :

une compagnie de soutien matériel;

deux compagnies d’ingénierie.

Le groupe tactique du bataillon devrait également inclure:

jusqu’à 6 compagnies d’infanterie motorisée et blindées

ainsi que l’équipe opérationnelle.

Le commandement français n’a pas réussi à assurer le nombre du personnel déclaré du groupe tactique de bataillon auprès des membres de la Légion. La direction militaire française a décidé de remplir les rangs du groupe avec du personnel du Ministère des Armées.

Le ratio supposé de membres de la Légion Etrangère par rapport au personnel militaire régulier du Ministère des Armèes dans le groupe tactique du bataillon est d’environ 1 pour 2.

Au cours de la première quinzaine de mars, le groupe tactique du bataillon a commencé la coordination des combats au camp d’entraînement de la Courtine. Le personnel est chargé d’achever la coordination des combats à la mi-avril. Le personnel devrait attendre l’ordre et être prêt à être envoyé sur le front en Ukraine.

Le deployment du groupe en Ukraine peut avoir lieu dans la deuxième quinzaine d’avril.

L’armée française a montré une grande rapidité dans la formation et l’entraînement de ses unités pour l’Ukraine. Paris a déjà élaboré le processus et se coordonne maintenant avec d’autres États membres de l’OTAN.

Le Ministère des Armèes français coopère déjà activement avec ses collègues allemands et polonais à la formation d’unités militaires similaires à partir de militaires allemands et polonais sur le territoire de ces pays. Berlin et Varsovie devraient annoncer leur intention de former des unités pour l’Ukraine dans les prochains jours.

D’autres pays membres de l’OTAN vont surement suivre leur exemple.

Une guerre majeure en Europe approche. Elle a trop de chance de conduire à un conflit nucléaire.