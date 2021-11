Enfermez les non-vaccinés ! (Conservative Woman)

Les non-vaccinés - enfermez-les ! Article originel : The unvaccinated – lock ’em up! Par Laura Perrins Conservative Woman, 18.11.21

Que fait-on des gens qui refusent de faire ce que leur disent nos grands maîtres du gouvernement ?

On les enferme, bien sûr.



Si l'on en croit les derniers sondages d'opinion, 58 % des Britanniques seraient favorables à un confinement des personnes non vaccinées à la manière autrichienne, ce pourcentage passant à 63 % chez les conservateurs et à 72 % chez les retraités. Notez, s'il vous plaît, que seuls les enfants de 12 ans et moins sont exemptés du confinement en Autriche. Un fonctionnaire autrichien a exprimé des doutes quant à la possibilité d'appliquer un tel confinement puisqu'il ne s'applique qu'à une partie de la population. Ne vous inquiétez pas pour cela, a déclaré le ministre de l'intérieur, la police sera en mesure d'effectuer des contrôles approfondis. C'est donc un retour aux "papiers s'il vous plaît" en Autriche pour une minorité. C'est une tournure d'événements honteuse en Europe.

Imposer ce genre d'apartheid médical à une partie de la population qui ne veut pas jouer le jeu aurait été impensable en Grande-Bretagne il y a seulement quelques années. Aujourd'hui, divers médias et, bien sûr, les instituts de sondage s'évertuent à commander des sondages qui disent que oui, il est parfaitement normal d'exiger que son voisin soit assigné à résidence. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, les obsédés du contrôle : ce n'est pas le cas !

C'était déjà assez grave lorsque le gouvernement et les citoyens voulaient nous priver de respirer de l'air frais en nous obligeant tous à porter des masques inutiles, mais l'idée qu'il est moralement juste d'exiger que vos voisins restent chez eux parce qu'ils ne veulent pas sacrifier leur intégrité corporelle et consentir à un vaccin qu'ils ont refusé en toute conscience est scandaleuse.

L'égoïsme de ces personnes, des personnes qui voudraient priver leurs voisins de leur liberté, ne devrait pas à ce stade nous surprendre. La marque de fabrique de toute l'hystérie du confinement et de la pornographie de la peur a été l'égoïsme déguisé en supériorité morale.



Il convient également de noter que 72 % des retraités seraient tout à fait ou plutôt favorables à l'enfermement de leurs enfants et petits-enfants non vaccinés. Compte tenu de tout ce que les adolescents ont déjà sacrifié dans le cadre de cette Covid mania, c'est une fois de plus une bien triste réflexion sur la génération plus âgée que de chercher à emprisonner leurs propres petits-enfants qui n'ont pas consenti à un vaccin qui existe depuis environ deux minutes.

Nous avons déjà discuté de la question de savoir si le confinement était destiné à sauver les baby-boomers et j'ai reçu quelques réactions de la part des membres de cette génération qui ont souligné qu'ils n'étaient pas en faveur du confinement. Cependant, il est également vrai que beaucoup m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils étaient malheureusement une minorité et qu'il y avait un soutien écrasant parmi leurs amis baby-boomers pour un confinement national.

La question est de savoir quel est l'objectif de ce genre d'apartheid médical. Il ne peut certainement pas s'agir de sauver les personnes vaccinées, car il serait ridicule d'enfermer les personnes non vaccinées pour protéger celles qui ont déjà été vaccinées contre la maladie pour laquelle elles ont cherché à se faire vacciner. Si l'objectif est de protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes, nous sommes sur un terrain très instable. Nous n'interdisons pas aux obèses l'accès aux McDonald's ou aux alcooliques aux pubs. Il semblerait ridicule d'interdire à ceux qui refusent le vaccin de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il est également moralement indéfendable d'interdire aux gens de vaquer à leurs occupations quotidiennes au cas où ils tomberaient malades. Je ne pensais pas que "notre NHS" pratiquait une telle discrimination.



Le seul autre argument est que cela protégera d'une certaine manière le système de santé car il est plus probable que les personnes non vaccinées finissent à l'hôpital. En fait, les vaccinés finissent souvent à l'hôpital, car pour une fois, la "science" est assez claire (et reconnue même par le Premier ministre) : deux doses de vaccin n'empêchent pas de contracter le virus, ni la transmission de personne à personne, ni l'hospitalisation, tandis que le jury ne sait pas encore si elles atténuent la gravité de la maladie.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un tournant très sombre dans notre régime Covid actuel, même s'il n'est pas surprenant qu'une fois de plus, ce soit l'Autriche et, semble-t-il, l'Allemagne qui soient les premiers à introduire un apartheid médical.



Même si je pense qu'il est peu probable que les conservateurs introduisent ce type de confinement discriminatoire et d'abus de l'intégrité corporelle et de l'intimité médicale des personnes, nous devons une fois de plus ne pas céder lorsqu'il s'agit de ces mesures totalitaires envisagées ou mises en œuvre par notre gouvernement.

Même si Boris Johnson ne prend pas une telle mesure draconienne, il est regrettable que l'idée même d'apartheid médical puisse être envisagée en Grande-Bretagne. Elle cause de sérieux dommages au tissu social en séparant ceux qui ont été conformes au gouvernement et à l'establishment médical de ceux qui souhaitent adopter une approche plus prudente.

Ce que je ne ferai pas, c'est m'engager dans une sorte de système d'apartheid ou avoir de la rancœur pour ceux qui ont décidé en leur âme et conscience de se faire vacciner.