Sans précédent : Les décès en Indiana pour les 18-64 ans en hausse de 40% sont-ils liés aux vaccins anti-Covid ? (Substrack)

Sans précédent : Les décès en Indiana pour les 18-64 ans sont en hausse de 40%. Article originel : Unprecedented: Deaths in Indiana for ages 18-64 are up 40% Par Steve Kirsch Substrack, 3.01.22

11. La société constate une "recrudescence" des demandes d'indemnisation pour invalidité, en précisant qu'il s'agissait d'abord de demandes d'invalidité de courte durée et que l'augmentation concerne maintenant les demandes d'invalidité de longue durée. Donc, quoi que ce soit, ça tue des gens et ceux qui ne sont pas tués sont handicapés. Vous savez, comme ce que les vaccins anti-COVID ont prouvé faire (puisque je crois le VAERS).

8. Fait utile : les adultes de 65 ans et plus représentent 16 % de la population étatsunienne mais 80 % des décès dus à la COVID-19 aux États-Unis, soit un peu plus que leur part des décès toutes causes confondues (75 %) sur la même période. Nous utiliserons cette statistique de 75% plus tard.

5. Ils meurent de diverses causes, et non d'une seule. Cela exclut donc les agents pathogènes d'origine alimentaire ou aérienne. Je note que la variété des causes des décès est cohérente avec le large éventail d'événements indésirables causés par les vaccins COVID, par exemple.

2. Les décès concernent "principalement des personnes en âge de travailler, âgées de 18 à 64 ans", qui sont des employés d'entreprises ayant souscrit des plans d'assurance-vie de groupe auprès de OneAmerica. Cela ne veut pas dire que les 65 ans et plus ne sont pas touchés aussi. Ce qui est important, c'est que nous voyons les effets chez les jeunes.

5. Quelle que soit la cause, elle est plus importante et plus mortelle que la COVID et elle affecte presque tout le monde.

14. Le PDG de la compagnie d'assurance ne pense pas que les vaccins soient la cause des décès et des handicaps. Regardez ce tweet : il exige que ses employés soient vaccinés ! Cela ne peut donc pas être le vaccin, même si cela correspond à tous les faits ! Mince ! Le PDG sait que les vaccins sont sûrs et efficaces. Il n'a aucune preuve pour étayer cette affirmation, mais nous devrions le croire puisqu'il fait autorité (vous savez, comme les CDC). Nous pouvons toujours faire confiance aux figures d'autorité, et encore plus lorsqu'elles n'ont aucune preuve. Qui a besoin de preuves ? La science a été déplacée en 2021.

13. Le nombre d'hospitalisations dans l'État est maintenant plus élevé qu'avant l'introduction du vaccin contre la COVID-19 il y a un an, et en fait plus élevé qu'au cours des cinq dernières années, a déclaré la Dre Lindsay Weaver, médecin-cheffe de l'Indiana, lors d'une conférence de presse avec le gouverneur Eric Holcomb mercredi. Donc encore une fois, ce qui tue les gens est pire que la COVID. Cela ne peut pas être la COVID puisque nous avons tellement de personnes vaccinées avec notre vaccin sûr et efficace qui empêche les décès dus à la COVID.

Cela représente donc 75 000 décès par trimestre pour les troisième et quatrième trimestres et la moitié de ce chiffre, soit 37 000 décès au deuxième trimestre.

Nous savons qu'environ 3M de personnes meurent par an aux USA . 75 % ont plus de 65 ans, ce qui nous laisse 750 000 décès par an pour les moins de 65 ans.

Ce qui signifie soit :

1. Il y a un autre effet en jeu qui tue réellement plus de personnes âgées de 18 à 64 ans que le vaccin (peu probable mais possible).

2. Mon URF de 41 sous-estime les décès par un facteur de 2,15.



Je penche pour l'explication n°2. J'ai toujours dit que 41 est un URF conservateur pour les décès. Le 41 est calculé à partir des taux d'anaphylaxie, qui sont les événements les plus susceptibles d'être signalés au VAERS. Je ne serais pas du tout surpris que les décès soient sous-déclarés dans une proportion beaucoup plus importante.





C'est énorme. Mes amis les plus proches ont tous remarqué cet article et en ont parlé.

Je n'ai découvert ces articles qu'après avoir rédigé mon premier jet hier soir. Je voulais dormir avant de le publier.

Trois des personnes avec lesquelles je parle le plus souvent des questions liées aux vaccins sont Jessica Rose, Mathew Crawford et Robert Malone.

Vous savez quoi ? Ils ont tous les trois publié leurs articles sur ce sujet avant que je n'appuie sur le bouton "Publier". Je suis donc en retard.







Mes amis sont d'accord avec ma réaction sur l'importance de cet article.

Par exemple, Malone a écrit :

Prenez un moment pour lire l'article en entier. Maintenant.



tout comme je l'ai écrit (indépendamment). Nous l'avons probablement écrit en même temps.

Voici les liens vers les articles :



L'article de Robert Malone

- What if the largest experiment on human beings in history is a failure?

Traduction :- Et si la plus grande expérience de l'humanité sur des êtres humains était un échec ?



Extrait :

Il commence à me sembler que la plus grande expérience sur les êtres humains de l'histoire a échoué. Et, si ce rapport plutôt sec d'un cadre supérieur d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana s'avère vrai, alors la campagne de Reiner Fuellmich sur les "crimes contre l'humanité" visant à convoquer de nouveaux procès de Nuremberg commence à sembler beaucoup moins chimérique et beaucoup plus prophétique.

...

AU MINIMUM, sur la base de ma lecture, on doit conclure que si ce rapport se tient et est confirmé par d'autres dans le monde aride des actuaires d'assurance-vie, nous avons à la fois une énorme tragédie humaine et un profond échec de politique publique du gouvernement étatsunien et du système US HHS pour servir et protéger les citoyens qui paient pour ce "service".

Si cela est vrai, alors les vaccins génétiques si agressivement promus ont échoué, et la campagne fédérale visant à empêcher un traitement précoce avec des médicaments vitaux a contribué à une perte massive et évitable de vies.

Au PIRE, ce rapport implique que les mandats fédéraux de vaccination sur le lieu de travail ont conduit à ce qui semble être un véritable crime contre l'humanité. Des pertes massives de vies chez des travailleurs (présumés) qui ont été forcés d'accepter un vaccin toxique à une fréquence plus élevée que la population générale de l'Indiana.





L'article de Jessica Rose

- Insurance companies - just like banking, not so boring anymore!

("Les compagnies d'assurance - tout comme les banques, ne plus si ennuyeuses que ça !")





Extrait :