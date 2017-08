Antiterrorisme. Quand le Canard enchaîné divague sur Kadhafi et le stigmatise sous les traits du terrorisme

Depuis que Le Canard enchaîné a plié les élections françaises 2017 suite à la publication étayée des preuves d'emplois fictifs concernant l'entourage très proche de Fillon, il se sent pousser des ailes, si l'on puit dire concernant le volatile. Le Canard est au bord d'une ivresse similaire à celle qu'il avait connu en 1981 quand il avait contribué à l'élimination de Giscard d'Estaing suite à ses publication sur "l'Affaire des diamants de Bokassa" participant ainsi à l'avènement de la Mitterrandie. Comme quoi le journalisme d'investigation a un impact redoutable sur le cours des évènements politiques et des élections et l'on perçoit aisément que le volatile en soit donc un des derniers tenants dans une presse française sinistrée. Au point que dans sa rubrique "Brosse à reluire" (Canard du 23.08.18, p.8), il se passe de la pommade en citant Bouvard :



"La France n'est pas une monarchie républicaine mais une canardocracie, (car) c'est le Palmipède satirique qui fait désormais la loi chez nous, en menant des enquêtes et en publiant des documents que les bras séculiers préféreraient garder sous le coude".





Mais de là à dire tout et son contraire, il y a une marge. Dans un article intitulé "Antiterroristes en pleine errance...", le Canard en vient presqu'à regretter que la task force promis par Macron ne soit pas mise en place. Une task force qui soit dit en passant devait permettre au chef de guerre dans sa lutte contre le terrorisme de rassembler sous son aile l'ensemble des services de renseignement sans aucun contrôle parlementaire et gouvernemental. (Sous le régime de la Vème : une task force sous contrôle du chef de guerre sans aucun contrôle parlementaire et gouvernemental).

Dans son numéro du 31 mai 2017, le Canard avait critiqué ce dispositif voulu par le nouveau chef de guerre dans un article intitulé "Macron futur patron d'une cellule antidjihadiste" : (Macron entend créer) "un Centre de coordination des activités des services, qu'il a lui même qualifié de task force élyséenne...Les membres du gouvernement n'auront pas à en débattre, ils seront uniquement invités à ratifier le décret permettant la formation, auprès d'Emmanuel Macron, de cette sorte de cellule antiterroriste".



Dans son édition du 23 aout, dans un article intitulé "Antiterroristes en pleine errance...", c'est un autre son de cloche, il n'est plus fait allusion à la dérive monarchique du nouveau chef de guerre mais l'accent est mis sur le manque de moyens pour créer cette task force avec presque une pointe de regret dans la plume :

"...Le problème, c'est que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Lorsque l'Elysée a vendu cette fameuse task force, il était question d'une centaine de fonctionnaires, mobilisables a tout moment, permettant à Macron d'être "informé en temps réel" - afin de prendre "une décision dans les vingt quatre heures". Les ambitions ont vite été réduites à une quarantaine de spécialistes. Plus de deux mois après son lancement, ils sont en tout et pour tout...18. Et, l'effectif ne devrait guère flamber...". En clair 4 mois plus tard Le Canard ne s'interroge plus sur le pouvoir autoritaire et omnipotent sans aucun contrôle démocratique de cette task force mais sur le fait que cela n'aille pas assez vite et ne soit pas budgété suffisamment. Pour autant, on ne peut critiquer le fait qu'il y ait des avis divergents au sein de la rédaction, ni qu'elle puisse en changer au cours du temps, ni qu'elle s'accroche au factuel en oubliant la substantifique moelle démocratique, là en fait n'est pas le problème. Mais c'est plutôt la fin de l'article qui est plus critiquable.



"...Aux dernières nouvelles, le point de chute parisien (de la task force macronienne, ndlr) pourrait être l'hôtel de Marigny - là où Kadhafi avait planté sa tente. Beau symbole "antiterroriste"...".



Ainsi, tout comme les services de renseignement français et plus généralement atlantistes, le Canard enchaîné stigmatise Kadhafi comme un exemple de terrorisme qui parce qu'il aurait déposé sa tente sous les auspices de Sarkozy à l'hôtel Marigny aurait définitivement contaminé ce lieu. Pourtant à l'époque où il a planté sa tente à l'hôtel Marigny, il semble qu'il luttait ardemment contre le terrorisme d'Al Qaïda et islamiste en Afrique qui par contre, comme le Canard enchaîné l'a révélé à maintes reprises, fut soutenu en Syrie (mais aussi en Libye) par le gouvernement impérial socialiste français (et par le gouvernement très françafricain et atlantiste de Sarkozy dans la même mouvance). D'un Etat laïque libyen nous sommes passés à un Etat en passe de devenir islamiste par la grâce des Occidentaux où les terroristes ont pris leur quartier.

Pour rappel :

- (10.02.2016) Syrie. Al-Quaïda toujours épargné... par la France et les USA (Canard enchaîné)

- (20.07.2016) Le Canard enchaîné évoque à nouveau la "complaisance" franco-étatsunienne envers Al-Quaida en Syrie

- (2.11.2016) Le Canard enchaîné confirme qu'Obama et François Hollande soutiennent le groupe terroriste Al-Nosra affilié à Al-Quaïda en Syrie

- (15.11.2016) D'après le Canard enchaîné, Obama a ordonné de bombarder Al-Quaïda en Syrie après avoir protégé ce groupe terroriste pendant 5 ans

- (23.11.2016) Selon Le Canard enchaîné, Al-Quaïda en Syrie a été protégé par Obama et Hollande. Faut-il les juger devant la CPI ?

- (4.01.17) Le Canard enchaîné réaffirme qu'Obama, Fabius et Hollande ont soutenu Al-Quaïda en Syrie