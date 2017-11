Info ou intox ? Selon T.Mountain, on assisterait à un génocide par la famine en Somalie dans le plus grand silence (Counterpunch)

L'ONU et le génocide par la famine en Somalie

Article originel : The UN and Genocide by Starvation in Somalia

Par Thomas C. Mountain

Counterpunch, 10.11.17 Traduction SLT :

NdT : il est dommage que l'auteur spécialiste de la "Corne de l'Afrique" n'ait pas donné un lien vers la référence de la FAO et du rapport du FNSAU faisant état de la mort de 400 000 Somaliens de la famine entre mai 2015 et octobre 2016 dont deux tiers d'enfants, pour étayer ses allégations.

Selon des informations publiées récemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO: Food Agriculture Organisation) et la FNSAU (Food Security and Nutrition Analysis Unit) entre octobre 2015 et avril 2016, durant une période de six mois seulement, plus de 400 000 Somaliens, dont les deux tiers étaient des enfants, sont morts de faim. Et la famine, s'il en est, a empiré depuis lors. Voici comment vont les choses, 18 mois plus tard avec peut-être un million de morts supplémentaires, ce qui porte à un million le nombre d'enfants qui sont morts de faim au cours des deux dernières années en Somalie. Un million d'enfants somaliens sont morts de faim au cours des 24 derniers mois et ce crime passe inaperçu dans les médias internationaux ? Il y a beaucoup de crimes commis dans le monde aujourd'hui, mais peut-on dire qu'un million et demi de Somaliens morts ne devraient pas être en tête de liste ? Dans la seule région de Lower Shabelle (Basse Shabelle), plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de faim d'octobre 2015 à avril 2016, et le nombre total de Somaliens qui sont morts de faim dans cette région a atteint 150 000.

Pendant cette période, 17,6% de la population de la région de Lower Shabelle (Basse Shabelle) a péri de faim. Soit près d'un cinquième des Somaliens de cette région sont morts en six mois seulement et le monde garde le silence. Dans la région de Banadir, jusqu'à 70 000 enfants sont morts de faim, dont 32 000 de plus âgé de 5 ans, ce qui représente 16,6 % de la population de la région qui a succombé à la famine en six mois seulement. Dans la région du Middle Shabelle, 25 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de faim, la région ayant perdu 9,7 % de sa population en six mois. Et la liste ne s'arrête pas là, des centaines et des centaines de milliers de Somaliens meurent chaque jour, et 2 000 autres Somaliens meurent de faim et de famine, une famine qui se poursuit au moment où j'écris. Que faut-il pour que les médias internationaux s'emparent de ces crimes les plus insidieux, parce que le monde avait la nourriture nécessaire pour prévenir tous ces décès, ce que l'ONU est censée coordonner.

Mais ensuite, l'un des meilleurs gardiens à l'ONU est le Directeur général de l'UNICEF, soi-disant le numéro un avec la responsabilité de prévenir ce crime, actuellement dirigé par l'ancien conseiller à la sécurité nationale auprès du président Clinton, Antony Lake qui a plus tard échoué à être nominé à la tête de la CIA, dont la nomination à l'UNICEF a été une faveur accordée par le président Obama. La loyauté envers l'empire peut être récompensée par le fait d'être un directeur de l'aide internationale, l'UNICEF, avec des fonds avoisinant plusieurs milliards de dollars par an, et par la capacité de mettre en œuvre des "solutions à long terme" comme dans le génocide par la famine du peuple somalien. Antony Lake a une sombre histoire avec la surveillance des massacres de masse ou la famine en Afrique, remontant au génocide du Rwanda en 1994, alors qu'il "regrettait de n'avoir rien fait" pour arrêter les massacres. Il y a quelques années à peine, l'ONU a admis que 250 000 Somaliens, encore une fois 2/3 des moins de 5 ans, étaient morts dans ce qu'ils appelaient alors la "Grande Corne de l'Afrique", sous le regard attentif de Tony Lake. Il y a un "problème somalien", le terrorisme et Al Shabab, et donc qui s'en souciera si un million d'enfants somaliens sont autorisés à mourir de faim, moins les Somaliens seront nombreux, le mieux ce sera, n'est-ce pas ? C'est pourquoi on appelle cela un génocide par la famine, 2 000 par jour comme je l'écris, avec le silence des médias qui est assourdissant. Le silence au sujet de ce crime majeur ne devrait-il pas inciter ceux qui revendiquent la défense des droits de l'homme dans leurs bureaux à New York et à Londres de dénoncer et d'inciter à la flagellation journalistique des presstituées ("Presstitutes") qui écrivent pour des journaux défaillants ou braillent sur les ondes ? Un million d'enfants somaliens morts ? Qui s'en souciera de toute façon, c'est une vieille information, ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas ?