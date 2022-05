.

De lourdes pertes des FAU sont signalées sur la route.

Dans la ville de Severodonetsk, les forces sous commandement russe avancent depuis les directions nord, est et sud vers le centre de la ville et remportent de nouvelles victoires. Des batailles ont lieu dans la région de Voronovo, Borovskoye et Metelkino. Jusqu'à présent, les zones proches de l'hôtel local Mir (dans la partie nord de la ville) et de la gare routière (dans la partie est) sont passées sous le contrôle des forces russes. Les combats de rue se poursuivent dans les quartiers résidentiels. L'AFU se replie vers la partie orientale de la ville où se trouve la grande zone industrielle.

"En ce moment, les unités de la milice populaire de la RPL, avec l'appui des forces armées russes, ont pénétré dans la ligne de défense russe dans la ville de Severodonetsk et repoussé l'ennemi devant Severodonetsk", a déclaré le représentant officiel de la milice populaire de la RPL, Ivan Filiponenko.

Les forces de Kiev ont récemment revendiqué une autre vaste opération de contre-offensive dans la région de Kherson. Plus récemment, une autre tentative de contre-attaque des positions de l'armée russe a eu lieu dans la région de Davidov Brod. Les groupes d'assaut ukrainiens ont essuyé des tirs d'artillerie et d'aviation et ont subi de lourdes pertes. Selon des sources pro-russes, l'opération ratée a entraîné la destruction de 20 pièces d'équipement militaire des FAU, d'un hélicoptère Mi-8 et de plus de 200 soldats ukrainiens. (Vidéo +18 :

Alors que les unités des FAU en retraite subissent de lourdes pertes sur les lignes de front, l'armée ukrainienne continue de bombarder sans raison les zones civiles de la ville de Donetsk. Le 29 mai, les FAU ont intensifié ses attaques contre les civils locaux. Les FAU auraient utilisé l'artillerie des pays de l'OTAN dans ses bombardements. Le 29 mai, 4 civils ont été tués et 20 autres ont été blessés en RPD à la suite des bombardements, selon le représentant de la RPD à la JCCC.

Zelensky a quitté Kiev pour la première fois depuis le début de l'opération militaire russe et a visité Kharkov. Dans la région de Kharkov, les tentatives des forces armées ukrainiennes de poursuivre leur progression vers la frontière russe ont échoué. Les unités ukrainiennes ont subi des pertes et se sont retirées de Ternovoe, ainsi que des localités de Peremoga et Guryev Kazachok. Une autre tentative ratée de contre-attaque par les FAU a été signalée près de la ville de Dergachi, au nord de Kharkov. Les lignes de front suivent la ligne cosaque Lopan-Liptsy-Ternovoe-Rubezhnoye, où les combats de position se poursuivent. De son côté, l'armée russe ne mène pas d'opérations offensives dans la région. Dans la région d'Izyum, les lignes de front n'ont pas changé depuis plusieurs semaines. Batailles de positions dans la région de Velika Kamyshevakha, Dolgenky, Kurulka. Les militaires russes se regrouperaient dans la zone afin de préparer une percée à travers les défenses ukrainiennes vers Slavyansk. Des tirs d'artillerie lourde sont signalés le long de l'ensemble des lignes de front de Velikaya Kamyshevakha à Svyatogorsk. Le groupement des FAU dans la région a été renforcé par des forces retirées de la direction de Kharkov et transférées de Dnepropetrovsk. Les forces dirigées par la Russie encerclent la ville de Svyatogorsk. Des combats ont lieu dans la région de Bogorodichne. Après que la ville de Krasny Liman soit passée sous le contrôle de la RPD, les forces dirigées par la Russie ont poursuivi leur progression vers Slavyansk depuis l'est. Les positions des FAU dans le village de Rayhorodok situé à 10 kilomètres de Slavyansk sont déjà bombardées par l'artillerie russe. L'avancée russe menace le ravitaillement militaire des unités des FAU déployées dans la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk depuis Slavyansk et Seversk. Après que les militaires russes ont revendiqué le contrôle de la ville de Svetlodarsk le 24 mai, les affrontements ont atteint la ville de Novolagansk sur la côte est du réservoir local. Les forces dirigées par la Russie tentent de repousser les Forces armées ukrainiennes (FAU) du PPT d'Uglegorskaya. Aucune avancée n'est signalée dans la zone depuis plusieurs jours. Le 29 mai, la ville de Dolomitnoe passe sous le contrôle de la RPD. Pendant ce temps, les forces russes contournent les positions de l'AFU près de Svetlodarsk et poursuivent leur progression vers la ville de Bakhmut (Artemovsk), qui est l'un des principaux bastions des militaires ukrainiens dans la région du DonbassPlus récemment, des affrontements ont éclaté dans le village de Klinovoe. Pendant ce temps, les forces dirigées par la Russie s'approchent de la ville de Bakhmut depuis plusieurs directions. Des frappes d'artillerie et de missiles sont effectuées sur les positions des FAU dans la ville. À l'est, les combats se poursuivent dans la ville de Pilipchatino, où les unités ukrainiennes sont quasiment encerclées. Le village de Vladimirovka reste sous le contrôle de la RPD, ce qui fait que l'autoroute Artemovsk-Lisichansk, qui est la principale ligne de communication avec les unités de l'AFU à Severodonetsk, est constamment bombardée par l'artillerie russe. Les combats se sont rapprochés de l'autoroute et ont atteint les villages de Stryapovka et Novaya Kamenka.Quoi qu'il en soit, l'utilisation de la route pour le transfert de fournitures militaires vers Lisichansk n'est plus sûre.Au nord, la route entre Bakhmut et Soledar est également sous le feu de l'artillerie russe. Dans la région de Zolotoe, les forces dirigées par les Russes poursuivent l'encerclement des unités ukrainiennes. De violents affrontements se poursuivent dans la ville de Kamishevaha, ainsi que dans la ville de Zolotoe elle-même. Les militaires ukrainiens ne retirent pas leurs soldats et continuent de défendre leurs positions dans la région. Les avancées des forces russes dans le nord n'ont pas encore coupé la route entre Zolotoe et Lisichansk, qui est déjà bombardée par l'artillerie. Les affrontements se poursuivent dans les villages de Toshkovka et Ustinovka. En même temps, la route ne peut pas être utilisée par les forces ukrainiennes après que la ville de Zolotoe ait été presque encerclée par l'ouest. Au nord de Popasnaya, la bataille pour Vrubovka continue.Dans la région de Donetsk, les unités de la RPD élargissent lentement la zone de leur contrôle autour de la ville lourdement fortifiée d'Avdeevka. De lourdes batailles se poursuivent dans les villages de Krasnogorovka, Novoselka-2, ainsi que dans la banlieue sud de New York. Positions détruites des unités de la 28e brigade des Forces armées de l'Ukraine dans la direction Mykolaiv - Kherson/ Destruction des membres de la 28e brigade des forces armées ukrainiennes dans la direction Mykolaiv - Kherson .)