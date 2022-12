Un expert chinois de premier plan suggère que la COVID-19 n'est pas pire que le rhume ou la grippe (TrialSite News)

Un expert chinois de premier plan suggère que la COVID-19 n'est pas pire que le rhume ou la grippe

Article originel : China Leading Expert Suggests COVID-19 No Worse than Cold/Flu

Par Dr Ron Brown

TrialSite News, 19.12.22



---

Note de SLT : lire aussi chez SLT 6.03.2020 : Pr. jean-Michel Molina : «Les coronavirus, on les connaît bien, ce sont des virus qu’on appelle les virus du rhume. C’est un peu comme si nous avions une épidémie de rhume plus sévère. Même si je ne souhaite pas banaliser la situation, je trouve qu’on la dramatise à l’extrême.»

---

Alors que la politique chinoise du "zéro COVID" s'effondre rapidement, un éminent spécialiste de la COVID-19 explique à la population chinoise que cette maladie virale n'est pas pire que le rhume ou la grippe ! C'est exact, les amis. Dans un renversement stupéfiant de la politique de santé publique, il apparaît maintenant que le monde entier a perdu la tête pendant les trois dernières années pour rien de plus qu'un simple virus du rhume et de la grippe ! C'est presque trop difficile à comprendre, et il est certain que les médias populaires, qui ont joué un rôle si important en facilitant la folie, la censure, les mensonges et la destruction de notre qualité de vie, ont peu d'intérêt à faire passer le message.

"Zhong Nanshan, un grand expert de Covid-19 et voix publique clé dans la pandémie, a suggéré jeudi [15 décembre 2022] qu'Omicron devrait vraiment être appelé 'coronavirus froid', citant son taux de mortalité similaire à celui de la grippe saisonnière et son infection limitée aux poumons." What does China's zero-Covid u-turn mean for Xi Jinping? | CNN.



Alors que les gens se demandent comment nous allons faire pour "vivre avec la COVID-19", la vérité est plutôt que nous vivons avec des virus similaires sous la forme du rhume et de la grippe saisonnière depuis au moins plus d'un siècle, depuis la fin de la pandémie de 1918.



Alors que les gens s'émerveillent devant le miracle des vaccins contre la COVID-19, la vérité est qu'il n'y a jamais eu de vaccin efficace dans les essais cliniques pour le rhume ou la grippe. Dans mon article intitulé Sodium Toxicity in the Nutritional Epidemiology and Nutritional Immunology of COVID-19, je cite les travaux de David Tyrrell, qui a recherché un remède contre le rhume pendant plusieurs décennies avant de finalement abandonner. Rien n'a changé depuis lors. La prétendue efficacité du lot actuel de vaccins contre la COVID-19 n'est rien d'autre qu'une manipulation statistique destinée à tromper les cliniciens, les patients et le grand public. Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials ("Biais de déclaration des résultats dans les essais cliniques du vaccin à ARNm contre la COVID-19").

Relative risk reduction: Misinformative measure in clinical trials and COVID-19 vaccine efficacy. ("Réduction du risque relatif : Mesure désinformative dans les essais cliniques et efficacité du vaccin COVID-19").



Les masques, le confinement et la distanciation sociale n'ont jamais été des méthodes efficaces pour arrêter le rhume ou la grippe - il n'y a aucune preuve d'essai clinique contrôlé qu'ils sont efficaces maintenant, et il n'y a aucune raison de croire qu'ils le seront à l'avenir. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. ("Mesures non pharmaceutiques pour la grippe pandémique dans les milieux non médicaux - Mesures de protection personnelle et environnementale").

Bien sûr, le plus grand mensonge sur la COVID-19 est peut-être sorti de la bouche du grand-père de la COVID-19 lui-même, le Dr Fauci, qui a trompé le Congrès étatsunien en affirmant que le coronavirus était dix fois plus mortel que la grippe. Public Health Lessons Learned From Biases in Coronavirus Mortality Overestimation. ("Leçons de santé publique tirées des biais dans la surestimation de la mortalité due au coronavirus"). Et le Dr "Je représente la science" se montre toujours aussi présent puisqu'il continue à conseiller le public par le biais d'interviews sur les réseaux d'information nationaux sponsorisés par Pfizer !