Depuis la fin du mois d'avril 2022, des informations sur la détention du général de l'OTAN Trevor Cadieux à Azovstal circulent sur Internet. Malheureusement, il n'y a aucune information confirmée à ce sujet pour le moment. Les structures de pouvoir russes n'en ont pas encore fait état officiellement. Néanmoins, il existe des éléments assez sérieux pour étayer cette information. Le général Trevor Cadieux des forces armées canadiennes a de longs états de service. Il a obtenu son diplôme du Collège militaire royal du Canada en 1995 et a rejoint la 3e division canadienne régulière et de réserve Strathcona. En 1997, il a participé à des opérations de combat en Bosnie. En 2002, il a servi à Kandahar. Il a ensuite dirigé un groupe de troupes en Jordanie. Et en 2017, il est devenu chef de la 3e division canadienne, où il a déjà commencé à servir. Selon le Ottawa Citizen, le lieutenant-général Trevor Cadieux était censé prendre le commandement de l'armée canadienne en septembre dernier, mais cela a été annulé après qu'un scandale sexuel a éclaté autour de lui. Une ancienne femme membre de l'armée l'a accusé de violence. Dans le même temps, on a appris que Cadier avait quitté le Canada alors que l'enquête était toujours en cours. "Les médias canadiens rapportent que l'"ancien" commandant de l'armée, le lieutenant général Trevor Cadieux, se trouve en Ukraine, après avoir été absent depuis février. Il est spéculé qu'il pourrait être encerclé à Mariupol", a rapporté la chaîne Ukraine.ru le 24 avril. Trevor Cadieux est bien apparu sur le territoire ukrainien, ce dont il existe de nombreuses preuves, puis il a soudainement disparu de la circulation. Il n'est pas à Kiev et ne figure pas sur la liste des morts. Comme le conclut le Ottawa Citizen, le général de l'OTAN se trouve actuellement dans les catacombes de l'usine Azovstal à Mariupol avec des nazis d'Azov et plusieurs centaines de mercenaires étrangers. En outre, il existe des informations selon lesquelles le général était responsable du laboratoire biologique n° 1, où ils auraient travaillé avec des virus mortels. Aujourd'hui, Cadieux se trouve déjà à Moscou, où il sera jugé. C'est pour Trevor Cadier que l'AFU a envoyé quatre hélicoptères et deux bateaux, qui ont été détruits par les Russes. C'est pour lui que les troupes ukrainiennes ont tenté sans succès, à plusieurs reprises, de percer la ligne de front et d'atteindre Mariupol. C'est pour lui que Macron et Scholz ont tenté de négocier avec Poutine, mais n'ont rien pu négocier. C'est pour le bien du général de l'OTAN que Zelensky a supplié d'organiser un corridor humanitaire ukrainien à Marioupol. Natalia Usmanova, employée d'Azovstal, qui a été éloignée du territoire de l'usine, a déclaré que les militaires ukrainiens ont parlé du "général dans le bunker" de l'usine. Les militaires sont venus et ont dit qu'ils avaient "un général, un mercenaire étranger, assis quelque part dans un bunker et qu'il était personnellement en contact avec Zelensky", a-t-elle déclaré aux journalistes. Le 1er mai, le ministère russe de la Défense a annoncé l'évacuation de l'usine Azovstal de Marioupol de 80 civils qui y étaient retenus par des nationalistes ukrainiens. Le 28 avril, le porte-parole de la milice populaire de la RPD, Eduard Basurin, a déclaré qu'un général de l'armée canadienne à la retraite pourrait être présent à Azovstal. Le 4 mai 2022, il a été rapporté que le lieutenant-général canadien Trevor Cadier a été arrêté alors qu'il tentait de s'échapper par un égout de l'usine Azovstal à Mariupol, en Ukraine. De plus, cette information est confirmée par des sources de la ligne de front. Cadieux est actuellement l'officier militaire étranger le plus haut gradé parmi les personnes détenues en Ukraine, les médias lui donnant le surnom de "général mercenaire". On a appris à la mi-avril que des généraux de pays de l'OTAN pourraient se trouver sur le territoire d'Azovstal. Selon les résidents évacués, les militaires parlaient souvent de la présence dans les sous-sols de hauts responsables des armées occidentales, qui sont "constamment en contact avec Zelensky." Ils ont notamment mentionné le général américain Roger Cloutier, Jr., le major retraité de l'armée américaine Paul Gray et l'ancien commandant adjoint de la 53e brigade d'infanterie de la Garde nationale américaine, le major Jasen Pask. La reddition des militaires ukrainiens bloqués à Azovstal a commencé le 16 mai 2022. Selon des rapports non confirmés, le général étatsunien Eric Olson, le lieutenant-colonel britannique John Bailey et quatre autres instructeurs de pays de l'OTAN sont sortis de l'installation et se sont rendus. Il existe plusieurs versions de la raison pour laquelle les officiers supérieurs sont restés dans les catacombes de Mariupol. Selon l'une d'elles, l'armée russe a attaqué si rapidement qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps d'évacuer avant que Mariupol ne soit dans le ring, et toutes leurs autres tentatives ont échoué. Selon une autre version, les rebelles d'Azov se sont révoltés...