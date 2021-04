Selon un ancien médecin expert à l'OMS, la réponse à la Covid de Magufuli a sauvé des milliers de vies (News Africa)

Il a peut-être été ridiculisé en Occident pour avoir rejeté les mesures de confinement et encouragé les prières. Mais comme l'explique le Dr David Bell, ancien scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, le défunt président tanzanien John Magufuli n'est pas considéré comme un paria par de nombreux membres de la communauté scientifique - il est considéré comme un sauveur de vies.

Si vous lisez le site web de la BBC, vous pensez probablement que le défunt président tanzanien était soit un rebelle, soit un "négationniste de la Covid", soit tout simplement stupide.

En réalité, il n'était rien de tout cela.

Le président Magufuli était en fait un scientifique très instruit, titulaire d'un doctorat en chimie, qui a probablement sauvé des milliers de vies en refusant d'adhérer aux mesures de confinement et autres réactions réflexes imposées aux populations dans une grande partie de l'Afrique et de l'Occident.

La décision de Magufuli de ne pas procéder à un confinement était conforme aux lignes directrices sur les pandémies fondées sur des données probantes publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2019.

Il a prédit à juste titre que la mortalité due à la Covid-19 en Afrique serait très faible par rapport à d'autres grands tueurs comme le paludisme, la tuberculose (TB) et le VIH-sida, et a suivi les bons principes de santé publique en donnant la priorité à ces maladies à forte charge qui touchent particulièrement les jeunes, tout en disant aux Tanzaniens de ne pas paniquer.

Il a également donné la priorité au maintien de la croissance économique, qui est à long terme le moyen le plus efficace d'améliorer l'espérance de vie et la santé. En bref, il a agi comme on pourrait attendre d'un scientifique bien formé et d'un expert en santé publique rationnel qu'il agisse dans le contexte tanzanien.



Tout au long de la pandémie de la Covid-19, les médias ont exigé des fermetures plus longues et plus dures, comme si elles étaient normales - ou utiles.

Mais ils soulignent rarement qu'aucun plan de lutte contre la pandémie n'a recommandé des fermetures massives d'entreprises et des restrictions à la liberté de religion, aux voyages ou au fonctionnement normal de la société avant 2020, car leur suppression devrait causer davantage de dommages et empiéter grandement sur les droits humains fondamentaux.

Nous n'avons jamais appliqué aucune de ces mesures lors des épidémies de SRAS, de MERS ou de grippe porcine de ces dernières années. Les gens fréquentaient les lieux de culte, les bus et les trains étaient bondés, les jeunes sortaient en boîte, dansaient, chantaient et s'embrassaient.

Il en a été de même pour les Tanzaniens pendant cette pandémie.

Et à juste titre.

La plupart des Tanzaniens sont jeunes et non obèses, et sont donc très peu exposés au risque de la Covid-19.

Le président Magufuli a eu mauvaise presse pour avoir dit à ses compatriotes d'aller à l'église au début de la pandémie pour "prier" pour que la Covid disparaisse".

Mais les rassemblements de masse ne devraient pas exposer la grande majorité de la population tanzanienne à un risque important.

Des dizaines de milliers de fans de sport se sont rendus récemment dans des stades en Floride et au Texas, et aucune augmentation des cas n'a été constatée par la suite.

Bien sûr, il est important de protéger les personnes vulnérables dans toute épidémie, et il est difficile de dire si les prières de masse étaient une bonne idée du point de vue de la transmission pure, car elles ont peut-être augmenté le risque pour les personnes âgées au début de l'épidémie en Tanzanie.