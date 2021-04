La France rejette par avance le résultat des élections en Syrie mais soutient un coup d'Etat au Tchad

La duplicité du chef de guerre a encore été mise en avant face à sa posture paradoxale eu égard aux élections présidentielles syriennes et à son soutien à la dictature tchadienne et au récent coup d'Etat qui a porté la junte au pouvoir. D'un côté, le moarque de la république et son aéropage dénoncent par avance le résultat des élections présidentielles syriennes, de l'autre les mêmes soutiennent la dictature françafricaine de Déby et le coup d'Etat qui a porté son fils au pouvoir avec l'armée tchadienne acquise à la cause françafricaine. Un exemple de plus de duplicité macronienne en matière de droits humains. Nouvelle imposture. CQFD.

- Macron's Watch

- Macron's Watch n°24: G7, Afrique, duplicité et imposture macroniennes (Vidéos)



Sur la Syrie :

"La France ne reconnaîtra aucune validité aux élections prévues par le régime fin mai", a asséné l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, lors d'une session mensuelle du Conseil de sécurité sur la Syrie. Sans inclure la diaspora, elles "se tiendront sous le seul contrôle du régime, sans supervision internationale" comme le prévoyait la résolution 2254 (adoptée en 2015 à l'unanimité), a-t-il ajouté. (AFP 28.04.21 L'Occident rejette à l'avance le résultat de la présidentielle en Syrie).