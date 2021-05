EXCLUSIF : La COVID-19 "n'a AUCUN ancêtre naturel crédible" et a été créée par des scientifiques chinois qui ont ensuite essayé de brouiller les pistes en faisant de la "rétro-ingénierie" pour faire croire qu'il provenait naturellement de chauves-souris, selon une nouvelle étude explosive (Daily Mail)

EXCLUSIF : La COVID-19 "n'a AUCUN ancêtre naturel crédible" et a été créée par des scientifiques chinois qui ont ensuite essayé de brouiller les pistes en faisant de la "rétro-ingénierie" pour faire croire qu'il provenait naturellement de chauves-souris, selon une nouvelle étude explosive.

Article originel : Earlier this week, Dr. Anthony Fauci defended US funding of the Wuhan Institute of Virology, saying the $600,000 grant was not approved for Gain of Function research

Par Josh Boswell

Daily Mail