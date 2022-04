The Guardian, la BBC et le New York Times finissent par évoquer des crimes de guerre ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes

Voici ce qu'écrit ce soir Jenn Selby dans The Guardian ce soir à 22h30-22h54 tiré d'un article de la BBC( publié vers 19h00) :

"Soldiers fighting for Ukraine appear to shoot a Russian prisoner of war outside a village west of Kyiv in a video posted online."

"Des soldats combattant pour l'Ukraine semblent tirer sur un prisonnier de guerre russe à l'extérieur d'un village situé à l'ouest de Kiev, dans une vidéo mise en ligne. La vidéo a été initialement partagée sur l'application de médias sociaux Telegram. Le New York Times a déclaré qu'il avait vérifié la vidéo et la BBC a déclaré qu'elle avait confirmé l'emplacement au nord de la ville de Dmytrivka et trouvé des images satellites montrant des corps sur le sol. Dans la vidéo, on peut voir au moins trois hommes en tenue de camouflage, dont un avec une blessure à la tête et les mains attachées dans le dos, gisant morts à côté d'un quatrième homme, qui respire bruyamment avec une veste couvrant sa tête. "Il est encore en vie. Filmez ces maraudeurs. Regardez, il est encore en vie. Il halète", peut-on entendre un homme dans la vidéo dire en russe - une langue largement parlée en Ukraine. Un soldat lui tire alors deux balles dans la tête. Il continue à bouger, alors le soldat tire à nouveau et il s'arrête. On peut alors entendre un soldat crier "Gloire à l'Ukraine". Un homme répond en disant : "Gloire aux héros". L'audio se termine par un homme qui dit : "Ne venez pas [explétif] sur notre terre". Les soldats vivants dans la vidéo portent les couleurs ukrainiennes, bleu et jaune, sur leurs bras, tandis que les hommes au sol portent des brassards blancs, la couleur des troupes russes. À quelques mètres des corps se trouve un véhicule de combat d'infanterie BMD-2, utilisé par l'unité aéroportée russe. Les enquêteurs de la BBC ont tenté d'établir une correspondance biométrique avec le visage de l'un des hommes de la vidéo, que l'on voit face à la caméra avec une barbe caractéristique. Ils ont trouvé une correspondance avec un homme géorgien ayant des liens étroits avec l'Ukraine, mais ils doivent encore confirmer son identité. Le radiodiffuseur pense que le mot "Gruziny" - qui signifie Géorgiens en russe - peut également être entendu. Les scènes de la vidéo correspondent à celles que l'on peut voir sur Google Street View sur la route principale à l'extérieur de Dmytrivka, qui se trouve à environ 11 km au sud-ouest de Bucha et qui est reliée à Irpin. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré jeudi qu'il avait connaissance de la vidéo et qu'elle ferait l'objet d'une enquête. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué qu'il n'avait pas vu la vidéo, mais a déclaré : "Je dirai que chaque rapport sur des violations potentielles du droit international doit être suivi ou examiné, et bien sûr, toute violation du droit international et tout crime de guerre sont toujours inacceptables." Un crime de guerre est défini par les Nations unies comme une violation grave du droit international commise contre des civils ou des forces ennemies lors d'un conflit armé."