[Vidéo choquante] La police de Los Angeles a maintenu Keenan Anderson au sol et l'a tasé à plusieurs reprises, puis a laissé entendre que sa mort était de sa propre faute (The Intercept)

La police de Los Angeles a maintenu Keenan Anderson au sol et l'a tasé à plusieurs reprises, puis a laissé entendre que sa mort était de sa propre faute.

Article originel : LAPD Held Down Keenan Anderson, Repeatedly Tased Him — Then Suggested His Death Was His Own Fault

Par Natasha Lennard

The Intercept, 17.01.23

Le fait que la police de Los Angeles déploie avec confiance cette tactique de relations publiques près de trois ans après la mort de George Floyd montre bien que peu de choses ont changé.







Le département de la police de Los Angeles soutient que Keenan Anderson - un enseignant noir de 31 ans que les policiers de la police de Los Angeles ont maintenu au sol et tasé à plusieurs reprises alors qu'il suppliait pour sa vie - est responsable de sa propre mort.

Les tests toxicologiques préliminaires, effectués sur le corps d'Anderson par le service de police lui-même, ont révélé des traces de cannabinoïdes et de métabolite de cocaïne dans son organisme - des résultats qui n'atténuent en rien l'extrême violence infligée à Anderson par la police avant sa mort le 3 janvier.

Les tests de dépistage de drogues n'ont pas été publiés dans le cadre d'une autopsie officielle ; le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles enquête toujours sur la mort d'Anderson et ne s'est pas encore prononcé sur sa cause médicale exacte. Au lieu de cela, le LAPD a effectué ses propres tests de dépistage de drogues et a annoncé les résultats dans un effort sans ambiguïté pour dénigrer et blâmer sa victime, le troisième homme de couleur tué par le département en quelques semaines seulement en 2023.

Il n'y a rien de surprenant dans ce genre de pratiques policières. L'idée que la possession ou la consommation de drogue par des Noirs constitue un motif suffisant pour justifier la violence policière, même mortelle, est à la base d'un demi-siècle de maintien de l'ordre aux États-Unis. Les policiers du département qui a assassiné George Floyd ont également tenté d'attribuer sa mort au fentanyl présent dans son organisme, mais heureusement sans succès.

Si l'autopsie officielle d'Anderson met à mal les affirmations de la police selon lesquelles les drogues ont joué un rôle dans sa mort, ce serait un soulagement, mais pas une victoire. Au contraire, l'empressement même de la police de Los Angeles à publier son rapport toxicologique est révélateur d'un problème beaucoup plus vaste : la confiance certaine dans la volonté du public de diaboliser et de blâmer les victimes noires. Si ces récits racistes sur les drogues n'étaient pas facilement accessibles, le département de police n'aurait pas pris la peine de publier les résultats toxicologiques...

