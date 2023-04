Le professeur Norman Fenton contre The Lancet (TrialSite News)

Norman Fenton contre The Lancet

Article originel : Norman Fenton vs. The Lancet

TrialSIte News, 14.04.23

La revue scientifique The Lancet est confrontée à une levée de boucliers après que le professeur Fenton, professeur émérite de risque à l'université Queen Mary de Londres, a publié un tweet dénonçant un manque de transparence de la part de la revue en réponse aux critiques formulées à l'encontre d'une recherche publiée en 2021 sur l'efficacité du vaccin COVID-19 de Pfizer/BioNTech contre le virus COVID-19 en Israël. Le professeur Fenton a ensuite publié un article montrant les détails de la correspondance avec The Lancet, qui a lourdement expurgé certaines parties des lettres, notamment les noms des auteurs et les remarques potentiellement désobligeantes à l'égard des actions du professeur Fenton. Ces événements révèlent l'importance de la transparence dans la recherche scientifique et soulèvent des questions sur le processus éditorial de The Lancet. Le 6 mars 2021, The Lancet a publié une étude sur la population israélienne affirmant que le vaccin COVID-19 de Pfizer/BioNTech était efficace à 95 %. Le professeur Fenton a contesté ce résultat en soumettant une réponse indiquant que la recherche était compromise pour les raisons suivantes :... Lire la suite