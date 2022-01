La couverture de la Covid : le plus grand scandale de notre temps (Bournbrook)

La couverture de la Covid : le plus grand scandale de notre temps

Article originel : The Covid cover-up: the biggest scandal of our times

Par Frederick Edward

Bournbrook 14 janvier 2022



Note de SLT : depuis 2020, nous avons toujours été réservé quant à cette théorie du virus sorti d'un laboratoire même si nous avons allègrement couvert ce point de vue ainsi que les expériences de gain de fonction [Consulter nos sources datant toutes de 2020 à commencer par début février 2020 <NB. un article du WaPo sur les expériences US de gains de fonction en Chine et ailleurs date de fév. 2019 > de médias traditionnels ou scientifiques : ici (Marianne), ici (AFP), ici (Politico), ici, ici (Newsweek)i, ici (Arms Watch), ici (arms Watch), ici (ASI), ici (The Independent Science News), ici (The Independent Science News),...]. Objectivité oblige.

- Lire aussi : SLT 6.12.2020 Le point sur les origines possibles de la Covid-19 : naturelle, artificielle ou infox ? (Vidéos)

Plus le temps passe, plus les preuves donnent raison à cette "théorie du complot", comme c'est si souvent le cas aujourd'hui.

Pendant près de deux ans, la majorité des grands médias ont ignoré la plus grande histoire du monde. Ce faisant, ils affichent sans ambiguïté leur véritable nature : celle de propagandistes.

Il a été clair dès le départ que l'argent sensible était sur la Covid-19 venant de l'Institut de Virologie de Wuhan. Votre serviteur le disait il y a plus de six mois. Une épidémie massive d'un nouveau coronavirus à une distance d'éternuement seulement d'un laboratoire spécialisé dans les coronavirus de chauve-souris pouvait difficilement suggérer le contraire.

Pourtant, affirmer qu'il s'agissait simplement d'une "théorie du complot" était la position de l'establishment lorsque la grippe de Wu est devenue internationale. Le président Trump ayant alors baptisé le virus "virus chinois", il est probable que les deux années d'obscurcissement et de mensonges qui ont suivi étaient en grande partie dues au syndrome de dérangement de Trump.

L'histoire, cependant, ne veut pas disparaître. Il a été révélé récemment que d'éminents scientifiques, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, étaient, à huis clos, convaincus dès le départ que le virus était d'origine humaine.

Cependant, en public, ils l'ont qualifié de "théorie du complot". Aux Etats-Unis, le Dr Francis Collins (directeur du National Institute of Health) et le Dr Antony Fauci (conseiller médical en chef du président), ainsi que notre propre Sir Jeremy Farrar (directeur du Wellcome Trust et ancien membre de Sage) et Sir Patrick Vallance ont tous recouvert d'eau froide cette théorie parfaitement légitime.

Pour reprendre les termes du Dr Francis Collins, il appartenait aux scientifiques de "mettre fin à cette conspiration très destructrice" afin de maintenir l'"harmonie" internationale en publiant à la hâte une série d'articles faisant fi de la théorie de la fuite en laboratoire. Rien à voir ici, passez votre chemin", nous ont-ils dit.



Il a déjà été révélé que des recherches financées par le NIH sur des études de gain de fonction avaient lieu à Wuhan, ce qui avait d'abord été démenti avec véhémence par nul autre que le Dr Fauci lui-même. Personne ne sait combien d'autres squelettes restent dans l'armoire.

Prétextant que de tels débats pourraient en quelque sorte nuire à la science, nos scientifiques de haut niveau ont jugé préférable de suivre la ligne du PCC (Parti Communiste Chinois). Deux ans plus tard, il est clair que leurs actes, combinés à l'effondrement de l'éthique médicale et morale qui a caractérisé l'ère Covid, ont fait plus pour endommager la foi des gens dans la "science" que la franchise sur l'origine du virus ne pourrait jamais le faire. Ce qu'ils essayaient de protéger, c'était eux-mêmes, pas la science.

L'ampleur de la collusion entre les scientifiques et les autorités occidentales et chinoises dans tout cela sera probablement révélée avec le temps. Toute notion selon laquelle nos dirigeants scientifiques sont d'une manière ou d'une autre plus intègres moralement que ceux qui travaillent pour le régime de Pékin s'avérera dénuée de sens. Les tentatives lâches de couvrir leurs propres traces seront exposées.



De plus, bien que cela soit spéculatif, je ne serais pas surpris que l'utilisation du mot "harmonie" par le Dr Collin soit elle-même inspirée par la Chine. L'"harmonie" est l'une des 12 "valeurs socialistes fondamentales" du parti communiste chinois. Ses caractères ('和谐') sont affichés partout en Chine. Il s'agit de l'un de ces mots - avec des mots comme "auspicieux" - qui ont une connotation chinglish et qui deviennent plus évidents lorsque vous vous familiarisez avec les particularités de l'anglais utilisé par les autorités chinoises. Peut-être a-t-il choisi ce mot librement lui-même, peut-être l'a-t-il emprunté sans réfléchir à un homologue chinois : qui peut le dire ?

Le fait que les scientifiques occidentaux aient essentiellement collaboré avec ceux de la Chine rouge pour faire en sorte que la véritable origine du virus reste cachée doit figurer parmi les plus grandes controverses scientifiques de tous les temps. Cette dissimulation - dont on ne peut que supposer, au vu des révélations faites jusqu'à présent, qu'elle vise à empêcher des scandales encore plus graves de voir le jour - est impardonnable. Si la vérité qui finit par éclater est aussi grave qu'elle semble pouvoir l'être, elle a le potentiel de démanteler une grande partie de la façade soigneusement construite qui maintient l'élite technocratique en place.

Mais ne vous attendez pas à ce que les médias traditionnels couvrent cette affaire avec un grand intérêt. Alors que ces révélations massives sortent, tout ce que nous pouvons lire est de savoir si Boris Johnson a organisé une fête ou non. La question n'est pas sans intérêt, mais il s'agit d'un cirque destiné à nous distraire de la possibilité que les personnes assises aux plus hauts échelons du pouvoir nous mentent depuis le début.

Beaucoup d'entre nous s'en sont d'ailleurs doutés depuis le début. Au fil du temps, les preuves confirment de plus en plus cette "théorie du complot", comme c'est si souvent le cas aujourd'hui.