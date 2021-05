Le médicament qui a vaincu la COVID - Trump en aurait reçu lors de son hospitalisation mais la presse n'en a pas parlé (Homemag.com)

Le médicament qui a vaincu la COVID

Article originel : The Drug that Cracked COVID

Par Michael Capuzzo

Mountainhomema.com, 1.05.21

Le matin du 18 décembre 2020, alors que le présentateur du journal télévisé annonçait un sinistre record de décès dus à la COVID-19 dans l'État de New York et que le météorologue prédisait un Noël blanc pour Buffalo, Judy Smentkiewicz rentrait chez elle en voiture après un travail de ménage, enthousiaste à l'idée des vacances. Mais son dos lui faisait mal et elle était inhabituellement épuisée. "Je pensais que c'était mon âge, avoir quatre-vingts ans, travailler tous les jours", dit-elle. "Je n'ai jamais pensé à la COVID". La petite maison de Judy à Cheektowaga, juste à l'est de Buffalo, était toute prête pour Noël. Sa fille Michelle, qui vit à quelques kilomètres de là et parle à sa mère cinq fois par jour, a installé le sapin, les décorations et le bonhomme de neige sur la pelouse de la maison de sa grand-mère avec sa fille jusqu'à ce que cela ressemble à une scène de It's a Wonderful Life. Son fils Michael est venu de Floride avec sa femme Haley pour aider sa sœur à préparer le dîner familial du réveillon de Noël, habituellement pour vingt-cinq personnes, mais maintenant juste la famille proche avec "le COVID façonnant tout", dit Michael. Michael, âgé de cinquante-sept ans, n'a pas vécu à Buffalo depuis près de trente ans et apprécie le voyage de retour. Mais maintenant, il est inquiet. Maman dormait douze heures par jour. Elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas décrocher le téléphone. "Je vais bien, je suis juste fatiguée", disait-elle sans cesse. Mais Judy était toujours debout avec le soleil. Après avoir élevé deux enfants en tant que mère célibataire, travaillé trente-cinq ans comme chef de bureau pour la Metropolitan Life Insurance Company, elle faisait encore des ménages cinq matins par semaine avec ses copines pour "s'occuper". Le 22 décembre, trois jours avant Noël, Judy a été testée positive à la COVID-19.

"Nous étions dévastés", a déclaré Michael. Le dîner familial du réveillon de Noël a été annulé, Judy a passé Noël en quarantaine dans sa maison, quatre jours après Noël elle a été transportée en ambulance au Millard Fillmore Suburban Hospital, et le soir du Nouvel An Michael et Michelle ont reçu un appel de l'hôpital leur annonçant que leur mère était admise aux soins intensifs. Tout s'est passé si vite. "Nous ne pouvons pas être avec elle", avait dit Michael. "Nous ne pouvons pas lui tenir la main, nous ne pouvons pas dormir dans la chambre avec elle." Il a commencé à prendre des notes pour donner un sens à tout ça. "Entendre sa voix se briser au téléphone alors qu'elle acceptait d'être placée sous respirateur a été un véritable déchirement", écrit-il. Sa mère est sous sédatif et ne réagit pas, comme si elle était dans le coma, tandis qu'un ventilateur respire mécaniquement pour elle. Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus et que ses chances de survie étaient minces. Judy recevait la norme mondiale de soins COVID-19 recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, les National Institutes of Health et toutes les grandes agences de santé publique. Il s'agit de "soins de soutien". On a dit à Judy de rester à la maison puisque, de toute façon, le médecin ne pouvait rien faire pour elle et qu'il était préférable de tenir les patients à l'écart des médecins et de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle ait des difficultés à respirer au cours de la deuxième semaine. C'était le signe que la maladie était entrée dans sa phase potentiellement fatale et qu'il était temps d'aller à l'hôpital où les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que des soins de soutien. En d'autres termes, Judy devait se sauver elle-même. "Il n'existe aucun médicament antiviral dont l'efficacité contre le virus a été prouvée", a indiqué le New York Times le 17 mars 2020, sous le titre "Des centaines de scientifiques se démènent pour trouver un traitement contre le coronavirus". C'était le septième jour de la pandémie, alors que le bilan mondial des décès s'élevait à 7 138. "Lorsque les gens sont infectés, dit le Times, le mieux que les médecins puissent offrir, ce sont des soins de soutien - le patient reçoit suffisamment d'oxygène, gère la fièvre et utilise un ventilateur pour pousser de l'air dans les poumons, si nécessaire - pour donner au système immunitaire le temps de combattre l'infection." Le nombre de décès dans le monde s'élevait à plus de 3,3 millions au moment de la mise sous presse de cet article, et les scientifiques continuent de se démener. Le NIH et l'OMS recommandent toujours le Tylenol et l'eau en 2021. Il n'existe toujours pas de traitement approuvé pour tous les stades du COVID-19. Même avec le déploiement des vaccins, ils ne sont "pas la réponse complète", a déclaré récemment le Dr Francis Collins, directeur du NIH, dans l'émission 60 Minutes, car les variantes qui menacent de faire échouer les vaccins dans les pays riches se répandent constamment sur la Terre après avoir muté dans la majorité des 7,9 milliards d'humains pauvres qui ne recevront pas de sitôt un vaccin de Big Pharma. Selon le Wall Street Journal, le nombre de décès dans le monde en 2021 dépassera bientôt celui de 2020, et des millions d'autres devraient mourir. "Les gens vont continuer à tomber malades", a déclaré Collins. "Nous avons besoin de traitements pour ces personnes".

Michael appelait constamment les médecins et les infirmières, mais "nous n'entendions que de mauvaises, mauvaises nouvelles. Maman n'allait pas mieux. Ça va être un long trajet, elle est en mauvais état, préparez-vous." Les médecins et les infirmières ont dit qu'ils avaient épuisé toutes les options de traitement et que, comme tant d'autres, Judy avait de fortes chances de mourir. Selon eux, lorsqu'un patient de 80 ans atteint de la maladie COVID-19 est placé sous ventilateur, il y a de fortes chances qu'il meure - 80 % d'entre eux ne survivent pas. La maladie critique prolongée durait généralement environ un mois, avec peu ou pas de changement, jusqu'à ce que, entourés de médecins et d'infirmières impuissants, d'adieux et de cris des proches résonnant d'un appel Zoom, ils deviennent bleus et meurent étouffés. Mais alors que Judy était en train de mourir dans le petit hôpital situé à huit miles au nord-est de Buffalo, à près de six cents miles au sud, à Norfolk, en Virginie, le Dr Paul Marik, soixante-trois ans, professeur titulaire à l'Eastern Virginia Medical School et clinicien-chercheur de renommée mondiale, s'apprêtait sans le savoir à lui sauver la vie avec un "médicament miracle" qui anéantit la COVID-19. Découvrir le médicament est une chose, mais le faire parvenir aux médecins de Judy à temps pour la sauver, le faire parvenir aux milliers de personnes qui en ont besoin, serait un voyage harassant, comparable à la course sprint de 1925 des mushers de l'Iditarod, qui ont parcouru 675 miles à travers la glace et la neige jusqu'à Nome, en Alaska, pour que le Dr Curtis Welch puisse mettre fin à l'épidémie de diphtérie. Mais cette "grande course de la miséricorde" avait beaucoup moins de chances de réussir, car les obstacles n'étaient pas dans la nature mais dans l'esprit et le cœur d'autres hommes. Marik a l'habitude de déjouer les pronostics. Ce professeur légendaire, un homme de 1,80 m, de 230 kg, chauve, à la poitrine en tonneau et à l'accent sud-africain prononcé après trente ans, est le deuxième médecin spécialisé dans les soins intensifs le plus publié de l'histoire de la médecine, avec plus de 500 articles et livres évalués par des pairs, 43 000 citations de ses travaux et une note de recherche "H" supérieure à celle de nombreux lauréats du prix Nobel. Marik est mondialement connu comme le créateur du "cocktail Marik", un cocktail révolutionnaire de médicaments génériques, sûrs et bon marché, approuvés par la FDA, qui réduit considérablement les taux de mortalité dus à la septicémie de 20 à 50 % partout dans le monde - où que ce soit.

Dès le début de la pandémie, les hôpitaux dirigés par Marik et Varon ont battu la COVID-19. Ils ont obtenu des taux de survie remarquablement élevés dans leurs hôpitaux à une époque où 40 à 80 % des patients aux États-Unis et en Europe mouraient de la maladie. Leur succès a été obtenu grâce au désormais célèbre protocole MATH+ du groupe pour les patients hospitalisés atteints de la COVID-19. Le cocktail révolutionnaire de médicaments génériques, sûrs et bon marché, approuvés par la FDA, qui réduit considérablement le taux de mortalité dû à la septicémie de 20 à 50 % partout dans le monde - que vous soyez dans un hôpital de Zurich ou du Zimbabwe, de Chicago ou de Chengdu - jusqu'à un taux proche de zéro, lorsqu'il est administré peu après la présentation à l'hôpital. Depuis qu'il a publié ce qu'il appelle la "thérapie HAT" (hydrocortisone, acide ascorbique [vitamine C par voie intraveineuse] et thiamine) en 2016 dans la plus prestigieuse revue à comité de lecture du domaine, Marik a reçu une publicité mondiale, Il est célébré dans les mèmes Internet de James Bond avec le "Cocktail Marik" et est considéré dans les unités de soins intensifs du monde entier comme une figure historique de la médecine pour l'amélioration des soins de la septicémie, qui a dépassé l'an dernier le cancer et les maladies cardiaques en tant que première cause de mortalité dans le monde, selon le Lancet. Marik, connu comme un génie excentrique et un médecin au cœur exceptionnellement tendre (son confrère le plus publié dans les annales de la médecine ne voit pas de patients), est à la recherche d'un traitement efficace pour la COVID-19 depuis ses débuts. Alors que les médecins de Judy étaient perplexes, il passait de longs jours et de longues nuits à l'hôpital général Sentara Norfolk, un grand hôpital universitaire de 563 lits situé sur le campus de l'EVMS, où Marik, chef du service de pneumologie et de soins intensifs, traitait des centaines de patients atteints de la COVID-19 dans un état critique, dont beaucoup lui étaient envoyés par la région de Hampton Roads, qui compte 1,8 million d'habitants. La pandémie l'a poussé à passer des nuits à faire des tournées Zoom et à réaliser des vidéos YouTube pour expliquer aux médecins et aux hôpitaux du monde entier comment traiter le COVID-19, à envoyer quotidiennement un protocole de gestion du COVID-19 EVMS en ligne pour les médecins du monde entier et à rechercher dans la littérature le "médicament miracle" qui sauverait Judy Smentkiewicz et mettrait fin à la pandémie.

Ce n'était pas quelque chose que beaucoup de gens pensaient possible. Mais alors que le monde vivait le cauchemar de la pandémie de la COVID-19 comme une production de science-fiction et d'horreur de Michael Crichton où la planète est confrontée à une apocalypse de peste, où des millions de personnes meurent et où les médecins ne peuvent rien faire alors que de brillants scientifiques pharmaceutiques se précipitent pour développer des vaccins afin de sauver le monde dans la scène finale, Paul Marik avait un autre film en tête. Il était effrayé et consterné que toutes les agences nationales et internationales de santé publique aient recommandé que les médecins les mieux formés et les mieux équipés de l'histoire se tiennent à l'écart et attendent les scientifiques des laboratoires de Big Pharma pendant que la pire pandémie du siècle dévastait le monde. "C'est du nihilisme thérapeutique que de dire que les médecins ne peuvent rien faire", a déclaré Marik. "Les soins de soutien ne sont pas des soins du tout". Marik a donc réuni quatre de ses amis les plus proches, qui se trouvent également être quatre des meilleurs médecins universitaires en soins intensifs au monde. Il les a mis au défi de se joindre à lui au sein d'un groupe d'experts afin d'examiner continuellement la littérature tout en traitant leurs patients atteints de la COVID-19 et en développant des protocoles de traitement - des thérapies génériques à faible coût dont d'innombrables personnes noires, brunes et pauvres du monde entier auraient besoin, a-t-il vu dès le début, sous peine de faire face à une catastrophe à venir sans traitements ni vaccins. Ces cinq médecins ont entrepris de sauver le monde, avec plus de chances de succès que la plupart des autres. Les spécialistes des soins intensifs pulmonaires dirigent souvent les équipes médicales des hôpitaux en cas de crise. "Les poumons sont l'organe qui tombe le plus souvent en panne dans les unités de soins intensifs et dans le contexte de nombreuses maladies", explique le Dr Pierre Kory, le protégé de Marik. "Les médecins spécialisés dans les soins intensifs pulmonaires (sont)... les plus largement qualifiés, et les plus compétents et expérimentés dans toutes les facettes de la maladie et tous les niveaux de gravité, à tel point qu'aucun autre médecin ne s'en approche." Les unités de soins intensifs ont été frappées par la nouvelle peste respiratoire dans le monde entier, mais Marik a réuni un groupe d'intensivistes ayant publié près de 2 000 articles et livres évalués par des pairs et plus d'un siècle d'expérience au chevet des patients dans le traitement des défaillances organiques multiples et des maladies graves de type pneumonie. Si quelqu'un pouvait arrêter le coronavirus chez un patient vivant, c'était bien lui.

Dès le début de la pandémie, les hôpitaux dirigés par Marik et Varon ont battu le COVID-19. Ils ont obtenu des taux de survie remarquablement élevés dans leurs hôpitaux à une époque où 40 à 80 % des patients aux États-Unis et en Europe mouraient de la maladie. Leur succès a été obtenu grâce au désormais célèbre protocole MATH+ du groupe pour les patients hospitalisés atteints du COVID-19. Le cocktail de médicaments génériques sûrs, bon marché et approuvés par la FDA - le stéroïde Méthylprednisolone, l'acide ascorbique (vitamine C), la thiamine (vitamine B1) et l'anticoagulant Héparine - a été le premier traitement complet utilisant des traitements agressifs à base de corticostéroïdes et d'anticoagulants pour arrêter les décès dus au COVID-19. Ces deux approches nouvelles étaient fortement déconseillées par tous les organismes de santé nationaux et internationaux du monde entier, mais des études ultérieures ont fait de ces deux thérapies la norme mondiale des soins hospitaliers. En outre, Kory, Marik et al. ont publié le premier protocole complet de prévention et de traitement précoce de la COVID-19 (qu'ils allaient appeler I-MASK). Il est centré sur le médicament Ivermectine, que le président Trump a utilisé à l'hôpital Walter Reed, sans que la presse n'en parle, alors qu'il pourrait bien avoir sauvé la vie du président pendant qu'il vantait les mérites des nouveaux médicaments de Big Pharma. Les médecins ont publié leurs découvertes en temps réel sur le site web de leur groupe de recherche à but non lucratif, la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (www.flccc.net), afin que les médecins du monde entier puissent les trouver et les utiliser immédiatement. Marik, Kory, Varon, Meduri et Iglesias sont devenus les héros de la pandémie pour les intensivistes du monde entier qui ont utilisé leurs protocoles pour sauver des milliers de vies, ainsi que pour les praticiens de nombreux hôpitaux aux États-Unis, notamment le St. Francis Medical Center de Trenton, dans le New Jersey, où le Dr Eric Osgood a publié le protocole MATH+ sur un groupe Facebook privé destiné à des milliers de médecins de soins intensifs après qu'il ait permis d'arrêter la mort dans son hôpital, et en a parlé à ses collègues dans tout le pays. Marik et ses collègues reçoivent plus de cinq cents courriels par jour de médecins et de patients qui les supplient de les aider à vaincre le COVID-19, et ils y répondent tous, réconfortant les patients et leurs familles, encadrant d'autres médecins et sauvant des vies. Des courriels comme celui-ci (non édité) : Cher Dr Marik Je viens d'un endroit éloigné (Muzaffarpur, Bihar) en Inde. Les gens ne sont pas très riches et ne peuvent pas s'offrir un traitement coûteux. J'ai utilisé votre protocole MATH PLUS dans le cadre du protocole TOTO pour sauver des centaines de vies à un coût très bas. Comme il y a peu d'installations gouvernementales, j'ai géré des patients avec une SPO2 de 72% à l'air ambiant avec de l'oxygène à domicile, de la stimulation et MATH PLUS. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour cela. Vous méritez de recevoir le prix Nobel pour votre protocole. Les mots ne me suffisent pas pour vous remercier. Dr Vimohan Kumar

De nombreux médecins et scientifiques éminents du monde entier estiment que Marik, Kory, Meduri, Varon et Iglesias méritent le prix Nobel de médecine. Le Dr Keith Berkowitz, directeur du Center for Balanced Health sur Madison Avenue à New York et ancien directeur médical du Dr Robert Atkins, et le Dr Howard Kornfeld, fondateur de la Recovery Without Walls Clinic dans le comté de Marin, en Californie, ont découvert Marik alors qu'ils cherchaient dans la littérature des traitements à base de COVID-19 pour leurs patients, et l'ont convaincu de créer l'association à but non lucratif FLCCC pour faire passer le message au monde entier et sauver l'humanité.

Joyce Kamen de Cincinnati, publiciste récompensée par un Emmy Award, et Betsy Ashton de New York, ancienne correspondante de CBS News, ont mis leur vie de côté et ont commencé à travailler sans relâche pour atteindre tous les journalistes de télévision, scientifiques et experts en santé publique célèbres que vous connaissez et des centaines que vous ne connaissez pas, la poignée d'auteurs scientifiques qui ont remporté des prix Pulitzer, les cinq mille auteurs scientifiques d'un fil d'actualité spécial qui ne l'ont pas fait, tous les bureaux scientifiques de CNN à NBC News et au magazine Atlantic, tous les gouverneurs et membres du Congrès, le président Trump, le Dr. Anthony Fauci, et, le moment venu, le président élu Biden. Personne n'a répondu.

Marik a pensé que ce serait une bonne idée si les médecins qui sauvaient réellement des vies grâce à des traitements qui pourraient sauver presque tout le monde pouvaient passer quelques minutes sur les plateaux pour partager leurs connaissances avec le monde après que Trump ait fait ses discours et que Fauci et le Dr Deborah Birx aient parlé d'aplatir la courbe et d'obéir aux confinements pour que des millions de personnes ne meurent pas. "Les gens meurent inutilement", a déclaré Marik. "Nous avons déchiffré le code du coronavirus." Personne ne semblait s'en soucier. Kory a même témoigné devant le Sénat le 6 mai 2020, sa première apparition devant le comité cherchant à obtenir des traitements contre la COVID-19, que les stéroïdes étaient "essentiels" pour sauver des vies et a reçu silence et mépris. Six semaines plus tard, la publication de l'essai de récupération de l'Université d'Oxford a prouvé que les médecins du FLCCC avaient raison, et les corticostéroïdes sont devenus la norme de soins acceptée dans le monde entier, changeant la trajectoire de la pandémie. Aujourd'hui, des millions de morts plus tard, les stéroïdes restent "la seule thérapie considérée comme "prouvée" pour sauver des vies dans l'affaire de la COVID-19", dit-il, et seulement chez "les patients atteints d'une maladie modérée à grave". Il n'existe encore aucun traitement approuvé pour empêcher les malades de devenir plus malades et de surcharger les hôpitaux, où ils risquent de mourir. Selon Kory, tous les traitements non vaccinaux conçus par les grandes sociétés pharmaceutiques pour la COVID-19 n'ont pas réussi à montrer un impact sur la mortalité, y compris le Remdesivir et les traitements par anticorps monoclonaux. Le Saint Graal du traitement contre la COVID-19 reste insaisissable. Le 11 novembre 2020, le Dr Fauci a cosigné un article pour le JAMA, le Journal of the American Medical Association, intitulé "Therapy for Early COVID-19, A Critical Need", expliquant que des traitements précoces "pour prévenir la progression de la maladie et les complications à plus long terme sont nécessaires de toute urgence." Un mois plus tôt, le Dr Marik avait trouvé exactement ce que le Dr Fauci recherchait. Cette découverte l'a stupéfié.

Dans le cadre de son examen permanent de "la meilleure (et la plus récente) littérature", le professeur a détecté en octobre un "signal de données" surprenant provenant d'études émergentes en Amérique latine. L'ivermectine, un médicament antiparasitaire sûr, bon marché et approuvé par la FDA, montrait une remarquable efficacité antivirale et anti-inflammatoire en tant que médicament réadapté - le plus puissant tueur de la COVID-19 connu de la science.

Marik avait gardé un œil sur l'Ivermectin mais ne l'avait pas inclus dans ses protocoles. Il connaissait le médicament en tant que médicament de base sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS, et il est bien établi dans la littérature comme un "médicament miracle" qui a remporté le prix Nobel 2015 pour son découvreur, le microbiologiste japonais Satoshi Ōmura, pour avoir presque éradiqué deux des "maladies les plus défigurantes et dévastatrices" de l'histoire, la cécité des rivières et l'éléphantiasis, qui avaient frappé des millions de personnes dans les pays d'Afrique, l'une des grandes réalisations de l'histoire de la médecine. Le médicament était également bien connu comme traitement standard de la gale et des poux, des crèches aux maisons de retraite. Une version vétérinaire protège des millions de chiens et de chats, d'animaux de ferme et de bétail contre les vers et les maladies parasitaires. Médicament en vente libre en France, l'ivermectine est plus sûre que le Tylenol et "l'un des médicaments les plus sûrs jamais donnés à l'humanité", a déclaré le Dr Marik, avec "3,7 milliards de doses administrées en quarante ans, c'est-à-dire M pour milliard, et seulement des effets secondaires graves extrêmement rares".

Une étude australienne antérieure, publiée dans la revue Antiviral Research, a montré que l'ivermectine, qui bloque in vitro d'autres virus à ARN comme le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune, le virus Zika, le virus du Nil occidental, la grippe, la grippe aviaire et le VIH1/sida, décime le coronavirus in vitro, éliminant "pratiquement tout le matériel viral en 48 heures". Mais d'autres recherches sont nécessaires sur les êtres humains.

Mais en octobre, les inquiétudes de Marik ont été levées. Les études étaient des essais universitaires bien conçus qui ont montré une activité anti-COVID-19 étonnante aux doses normales utilisées pour traiter les parasites. Bien qu'elles soient de petite taille et d'une diversité infinie par rapport aux grands essais aléatoires occidentaux de type "taille unique", les études sur l'ivermectine étaient une mosaïque de centaines de scientifiques et de plusieurs milliers de patients dans des essais menés dans le monde entier, montrant tous la même efficacité remarquable contre toutes les phases du COVID-19, quels que soient la dose, l'âge ou la gravité du patient. "La pénicilline n'a jamais fait l'objet d'une randomisation", dit Marik. "Il est évident qu'elle a fonctionné. L'ivermectine fonctionne manifestement." Marik a été étonné. "Si vous deviez me dire, dites-moi les caractéristiques d'un médicament parfait pour traiter la COVID-19, que demanderiez-vous ?" a-t-il dit. "Je pense que vous demanderiez d'abord quelque chose qui soit sûr, qui soit bon marché, qui soit facilement disponible, et qui ait des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Les gens diraient : "C'est ridicule. Il est impossible qu'il existe un médicament qui possède toutes ces caractéristiques. C'est tout simplement déraisonnable. Mais nous avons un tel médicament. Ce médicament s'appelle Ivermectin." S'il était distribué universellement à une dose qui coûte dix centimes d'euro en Inde et environ le prix d'un Big Mac aux États-Unis, dit-il, l'Ivermectine sauverait d'innombrables vies, écraserait les variants, éliminerait le besoin d'interminables piqûres de rappel des grandes sociétés pharmaceutiques et mettrait fin à la pandémie dans le monde entier.

Dans l'histoire de la pandémie, il n'existait aucun traitement contre la COVID-19 efficace, permettant de sauver des vies et approuvé par les médecins pour ralentir ou arrêter le coronavirus, quelle que soit la phase de la maladie, à l'exception d'un seul, les corticostéroïdes, que Marik et sa société avaient découvert. Maintenant, ils avaient découvert un autre traitement, encore plus puissant, qui pourrait sauver le monde. Marik pensait que le monde les écouterait cette fois-ci.

Alors que Judy était en train de mourir à l'hôpital Millard Fillmore, ses médecins n'avaient pas d'Ivermectin dans leur trousse de traitement. Mais ils avaient du Remdesivir, et ils en ont donné une dose à Judy. Fabriqué par Gilead Sciences, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, le Remdesivir coûte 3 000 dollars la dose. C'est le seul traitement antiviral pour les patients hospitalisés atteints de la COVID-19 approuvé par le NIH COVID-19 Treatment Guidelines Panel et, par conséquent, c'est un standard de soins de la COVID-19 dans de nombreux hôpitaux, même si de nombreux médecins disent qu'il ne fonctionne pas et que l'OMS le déconseille. Des études ont montré qu'elle ne présentait aucun avantage en termes de mortalité pour les patients atteints de COVID-19. (Par coïncidence, sept membres du NIH COVID-19 Treatment Guidelines Panel reconnaissent dans leurs déclarations financières qu'ils ont reçu un soutien à la recherche ou des paiements de consultants de la part de Gilead, ou qu'ils siègent au conseil consultatif de cette société de 60 milliards de dollars). Comme le rapporte le Washington Post, "le Remdesivir ne guérit peut-être pas le coronovirus, mais il est en passe de rapporter des milliards à Gilead".

Le Remdesivir n'a eu "absolument aucun effet" sur sa mère, affirme Michael Smentkiewicz. Mais Michael a refusé d'accepter la réalité que rien ne pouvait être fait. "Je suis têtu, j'insiste, je suis le plus fort dans la pièce", dit-il. Angoissés de ne pas pouvoir entrer dans l'hôpital pour voir sa mère et la réconforter, Michael, Michelle, leurs familles et leurs amis - huit en tout - ont passé le réveillon du Nouvel An devant l'hôpital, les mains sur le mur de briques sous sa fenêtre, en priant pour son rétablissement. Ils ont joint leurs bras et ont chanté et appelé son nom à la haute fenêtre carrée éclairée dans l'obscurité. "Nous avons ressenti le besoin d'être sur ce terrain, de bénir les médecins, de bénir ma mère, de revendiquer notre guérison", dit Michael. "Ma femme a dit que les gens vivent d'amour, dit-il, et qu'ils vous sentent."

Le jour de l'an est arrivé. Le calendrier changea, mais Judy était la même. Le matin, Michael se rendit seul sur le parking de l'hôpital et cria dans l'air froid et gris en direction de la fenêtre de sa mère. "On est là pour toi !", a-t-il crié. "Nous ne sommes pas prêts à te laisser partir ! On est là pour se battre ! Nous ne quitterons pas la ville avant que tu ne sortes de l'hôpital." Mais à présent, les Smentkiewicz pensaient qu'ils avaient besoin d'un miracle. Michael a lancé un appel à l'univers, demandant à une cinquantaine de ses "frères de prière" de tout le pays de prier pour la vie de sa mère. Les pensées et les prières d'un vaste réseau se sont concentrées sur la chambre du petit hôpital de Williamsville, dans l'État de New York.

À 11 h 35 le jour du Nouvel An, alors que l'annus horribilis de 2020 était enfin parti et enterré, l'univers a livré sa réponse. C'est le matin où Jan, la belle-mère de Michael à Atlanta, qui avait également prié pour la vie de Judy, a décroché son téléphone et s'est dit : "Voilà comment le Seigneur agit dans ma vie. Sur mon téléphone, il y a cette vidéo et les mots "Ivermectin" et "COVID". Jan a cliqué sur le lien. Un médecin de grande taille, au regard intense, d'un mètre quatre-vingt-dix, avec des lunettes à monture en corne enveloppant un crâne chauve, était interviewé sur Fox 10 News Now, KSAZ-TV à Phoenix, Arizona. Il s'agit de Pierre Kory, président et médecin-chef du FLCCC, qui avait témoigné le matin même devant la commission des affaires gouvernementales de la sécurité intérieure des États-Unis à Washington que lui et ses collègues avaient découvert un médicament qui pourrait rapidement mettre fin à la pandémie mondiale et ramener la vie sur Terre à la normale. Kory est un spécialiste de COVID. Il s'est rendu dans les hôpitaux touchés par le COVID-19 pendant les épidémies, lorsque les patients mouraient et que les médecins étaient débordés, avec pour mission d'arrêter les décès et de rétablir l'ordre dans l'unité de soins intensifs. Lorsque la pandémie a frappé, Kory a aidé à préparer l'hôpital universitaire de Madison à faire face à un afflux de prévisions. Il s'est ensuite rendu dans l'est du pays pour aider à sauver la ville de New York lorsque le taux de mortalité a dépassé celui de la peste médiévale, en prenant la tête de l'unité de soins intensifs de l'unité principale de la COVID au Mount Sinai Beth Israel Medical Center.

"Je suis un spécialiste des poumons, je suis un médecin des soins intensifs. Ma ville est détruite par la pire pandémie depuis un siècle, et c'est une maladie pulmonaire, tous mes amis, les chefs d'Unités de Soins Intensifs qui m'ont formé et ceux que j'ai formés, ils deviennent fous, les gens meurent. Vous vous moquez de moi ? Je suis allé à New York pour sauver des vies." Kory est le fils de deux intellectuels new-yorkais, l'un radiologue juif ayant survécu à l'Holocauste, l'autre linguiste français titulaire d'un doctorat. C'est un libéral new-yorkais, un spécialiste renommé des soins intensifs pulmonaires, un professeur et un chercheur primé, un grand médecin bagarreur, au franc-parler et profondément idéaliste, dont les conférences sont un véritable fleuve d'éloquence jusqu'à ce qu'il s'énerve. C'est alors que jaillit un torrent de données scientifiques débordant d'indignation morale contre les institutions médicales qui tournent le dos à la souffrance humaine. "Je suis un New-Yorkais", dit-il. "Je dis les choses comme elles sont".

Dans un témoignage passionné de neuf minutes, Kory a imploré le Sénat et le NIH de lire sa revue scientifique, publiée ultérieurement dans l'American Journal of Therapeutics, qui présentait une "montagne de données" montrant que l'Ivermectin stoppait toutes les phases de la COVID-19. Les pairs examinateurs, dont trois scientifiques de carrière de haut niveau, dont deux de la Food and Drug Administration, ont soutenu la conclusion de Kory selon laquelle l'Ivermectine "devrait être adoptée de manière systémique et mondiale... à la fois pour la prophylaxie et le traitement du COVID-19".

C'était le mardi 8 décembre, et les nouvelles étaient sombres. Sur CNN, le Dr Fauci a demandé au peuple étatsunien de ne pas se réunir pour Noël ou Hanoukka afin d'éviter "une vague sur une vague" après Thanksgiving. Il y a déjà eu 286 189 décès et les nouveaux cas et décès atteignent un "pic effrayant" et s'accélèrent plus vite que jamais, a rapporté ABC News. "La fin de la pandémie est en vue", a déclaré Fauci. "Le vaccin... mettra fin à la pandémie et nous ramènera à un état aussi proche ou normal que possible, mais nous devons faire notre part dès maintenant." Puis vint la voix brillante et confiante du grand médecin du Midwest disant que la science avait découvert un moyen pour que les écoliers retournent à l'école et les travailleurs au travail, et pour que les familles mettent une étoile sur l'arbre de Noël et des bougies sur la ménorah avec un nouvel espoir.

"Nous avons une solution à cette crise", a-t-il déclaré. "Il existe un médicament qui s'avère avoir un effet miraculeux", a déclaré Kory. "Quand je dis miracle, je n'utilise pas ce terme à la légère. Et je ne veux pas faire de sensationnalisme en disant cela. C'est une recommandation scientifique basée sur des montagnes de données qui ont émergé au cours des trois derniers mois... provenant de nombreux centres et pays du monde entier et montrant l'efficacité miraculeuse de l'Ivermectine. Elle supprime pratiquement toute transmission de ce virus. Si vous le prenez, vous ne tomberez pas malade."

Les preuves scientifiques sont accablantes, a-t-il dit. Les données de vingt-sept études, dont seize essais contrôlés randomisés, ont démontré, avec des taux hautement significatifs sur le plan statistique, extrêmement positifs, cohérents et reproductibles, que les personnes qui tombaient malades du COVID-19 avaient beaucoup plus de chances de se rétablir rapidement à la maison lorsqu'elles prenaient de l'Ivermectine. Elles ne sont pas allées à l'hôpital. Les colocataires des personnes atteintes de la COVID-19 qui ont pris de l'Ivermectine n'ont pas été infectés. Les personnes qui sont tombées modérément malades à l'hôpital ne sont pas allées aux soins intensifs ; elles se sont rétablies plus rapidement et sont rentrées chez elles plus vite. Les hôpitaux n'ont pas été débordés. Le médicament a même permis de sauver des patients âgés et gravement malades de la COVID-19 par rapport à ceux qui mouraient habituellement ailleurs. Six études de prévention ont montré que l'Ivermectine réduisait le risque de contracter la COVID-19 de 92,5 %, ce qui est supérieur à de nombreux vaccins. Le Dr Hector Carvallo, professeur de médecine à l'Université de Buenos Aires, a administré à 788 médecins et autres travailleurs de la santé de trois centres médicaux une prophylaxie hebdomadaire à l'Ivermectin, avec un groupe témoin de 407 médecins et autres personnes qui n'ont pas reçu le médicament. Dans le groupe témoin, 236 personnes, soit 58 %, "avaient contracté la maladie de la COVID". Parmi les 788 personnes qui ont reçu l'Ivermectine, "aucune infection n'a été enregistrée".

Kory avait travaillé avec un scientifique de données senior à Boston nommé Juan Chamie, qui a découvert que l'Ivermectine a fait chuter les taux de cas et de décès dans de nombreuses régions du monde. L'immense État indien de l'Uttar Pradesh, qui, avec ses 232 millions d'habitants, serait le cinquième plus grand pays du monde, a distribué en masse de l'Ivermectin à 200 millions de personnes l'automne dernier et, dès l'hiver, n'a signalé que peu, voire aucun décès dans le pays. L'État ne souffre pas encore autant que ses voisins dans ce pays en crise. Au Pérou, des dizaines de milliers de résidents ruraux de huit États ont souvent pris de l'Ivermectin de qualité animale - parfois sous forme de pâte vermifuge pour chevaux - dans le cadre d'une vaste mission humanitaire de porte à porte, car les médecins et les ministres de la santé de la capitale, Lima, refusaient de donner aux "paysans" le médicament humain. Mais les cas et les décès ont chuté dans les huit États ruraux pour atteindre les niveaux prépandémiques, sans que les impuretés du médicament ne soient signalées, alors qu'ils ont grimpé en flèche à Lima, où l'Ivermectin n'était pas distribuée dans les tours d'ivoire de la médecine. Les données de Kory ont été corroborées par le Dr Andrew Hill, pharmacologue renommé de l'Université de Liverpool et chercheur médical indépendant, et principal enquêteur de l'Organisation mondiale de la santé/UNITAID sur les traitements potentiels du COVID-19. L'équipe de Hill, composée de vingt-trois chercheurs dans vingt-trois pays, avait rapporté qu'après neuf mois de recherche d'un traitement contre le COVID-19 et n'avoir trouvé que des échecs comme le Remdesivir - "nous avons embrassé beaucoup de grenouilles" - l'Ivermectine était la seule chose qui fonctionnait contre le COVID-19, et sa sécurité et son efficacité étaient étonnantes - "aveuglamment positives", selon Hill, et "transformatrices". L'ivermectine, a conclu le chercheur de l'OMS, a réduit la moralité du COVID-19 de 81 %.

Kory a failli s'effondrer en suppliant le NIH d'examiner les "immenses quantités de données qui montrent que l'ivermectine doit être mise en œuvre et ce, dès maintenant", et de revenir sur sa recommandation négative du 27 août, alors qu'aucune donnée n'était disponible. "Nous avons 100 000 patients à l'hôpital en ce moment qui meurent", s'est-il écrié devant le comité. "Je suis un spécialiste des poumons, je suis un spécialiste des soins intensifs. J'ai soigné plus de patients mourants du COVID que quiconque peut l'imaginer. Ils sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Ils ne peuvent pas respirer... et je les regarde tous les jours, ils meurent.... Je ne peux pas continuer à faire ça. Si vous regardez mon manuscrit, et si je dois retourner au travail la semaine prochaine, tous les autres décès seront des décès inutiles, je ne peux pas être traumatisé par cela. Je ne peux pas continuer à soigner des patients quand je sais qu'ils auraient pu être sauvés par un traitement plus précoce avec un médicament... qui évitera l'hospitalisation, et c'est l'Ivermectine." Le témoignage de Kory, intitulé "Je ne peux plus faire ça" sur YouTube, est devenu viral et a atteint huit millions de vues et plus avant d'être censuré par YouTube pour "désinformation" ; c'était le discours d'Howard Beale qui capturait la gestalt d'une nouvelle époque. Mais contrairement au journaliste fictif du film Network, dont les milliers de personnes ont ouvert leurs fenêtres dans l'angoisse des années 1970 en criant "Je suis fou de rage et je n'en peux plus", ce prophète était réel, et de nombreuses vies et le destin de nations étaient en jeu.

La réaction a été explosive et pleine d'espoir dans le monde entier, de la part de médecins, d'infirmières, de scientifiques et de militants des droits civiques ; de la part de personnes voyant leurs proches mourir du COVID-19 et implorant de l'aide. Le prix Nobel japonais Ōmura, âgé de 85 ans, une légende de la microbiologie, a rapidement demandé à son équipe de recherche de traduire l'article de Kory en japonais pour le placer sur le site Web de son institut. Des milliers de fans sur les médias sociaux ont été émus par la bravoure de Kory et le grand cœur d'un médecin qui se soucie de ses patients, le saluant comme un chevalier luttant contre les grandes entreprises pharmaceutiques, les grands médias, la politique et tout le reste. "N'abandonne jamais, Pierre Kory !" implorait une jeune femme au Japon. Du jour au lendemain, le médecin américain est devenu un héros populaire pour de grandes masses de gens fatigués de la mort et des fermetures et avides de choses non oubliées - le silence du théâtre, le cliquetis des sièges dans la salle de classe juste avant que le professeur ne commence, la merveille du contact humain - et un prophète pour les médecins qui ont vu le serment d'Hippocrate subsumé par les régulateurs, les politiciens et les journalistes qui choisissent les médicaments COVID-19 s'ils travaillent pour Wall Street ou Washington, que le médecin pense qu'ils travaillent pour le patient ou non.

En Afrique du Sud, où l'utilisation de l'Ivermectine était criminalisée, des militants des droits civiques ont accroché des affiches avec les données de Kory, appelant à la révolte, et un groupe de médecins a obtenu du ministère de la Santé du Zimbabwe, le 27 janvier 2021, l'autorisation de traiter la COVID-19 avec de l'Ivermectine ; le nombre de décès est passé en un mois de soixante-dix par jour à deux par jour, "et nos hôpitaux sont pratiquement vides", a déclaré la Dre Jackie Stone, qui a ensuite été arrêtée pour être interrogée pour son utilisation d'un médicament controversé. À Phnom Penh, au Cambodge, un médecin formé à Milwaukee, dans le Wisconsin, utilisait les données de Kory pour persuader le ministère de la Santé de l'efficacité de l'ivermectine et lançait un appel personnel au roi. "Merci pour votre incroyable courage et votre amour de l'humanité", écrivait-il. "Vous êtes un vrai médecin qui respecte le serment d'Hippocrate. Tous les médecins doivent suivre votre exemple !"

À Bath, en Angleterre, le Dr Tess Lawrie, éminente chercheuse médicale indépendante qui évalue la sécurité et l'efficacité des médicaments pour l'OMS et le National Health Service afin de définir des directives internationales de pratique clinique, a lu les vingt-sept études sur l'Ivermectin citées par Kory. "Les preuves qui en résultent sont cohérentes et sans équivoque", a-t-elle annoncé, et elle a envoyé une méta-analyse rapide, une revue statistique épidémiolocale multi-études considérée comme la plus haute forme de preuve médicale, au directeur du NHS, aux membres du parlement, et une vidéo au Premier ministre Boris Johnson avec "la bonne nouvelle... que nous avons maintenant des preuves solides d'un traitement efficace pour la COVID-19..." et que l'Ivermectine devrait immédiatement "être adoptée globalement et systématiquement pour la prévention et le traitement du COVID-19". Ignoré par les dirigeants et les médias britanniques, Lawrie a organisé la conférence BIRD (British Ivermectin Recommendation Development), qui a duré une journée et a réuni plus de soixante chercheurs et médecins des États-Unis, du Canada, du Mexique, d'Angleterre, d'Irlande, de Belgique, d'Argentine, d'Afrique du Sud, du Botswana, du Nigeria, d'Australie et du Japon. Ils ont évalué le médicament en utilisant l'ensemble du "cadre d'évaluation des preuves pour la prise de décision" qui est "l'outil de référence pour l'élaboration de directives de pratique clinique" utilisé par l'OMS, et sont parvenus à la conclusion que l'Ivermectin devrait couvrir le monde entier. "Vous pouvez surtout me faire confiance parce que je suis aussi un médecin, avant tout", a déclaré Lawrie au Premier ministre, "avec le devoir moral d'aider les gens, de ne pas faire de mal et de sauver des vies. S'il vous plaît, pouvons-nous commencer à sauver des vies maintenant." Elle n'a pas eu de réponse. A Charlottesville, en Virginie, le Dr David Chesler, interniste/gériatre depuis quarante-quatre ans avec des centaines de patients atteints de la COVID-19 dans six maisons de retraite, a écrit au Dr Fauci, lui disant essentiellement qu'il avait trouvé le traitement précoce que Fauci recherchait de toute urgence. Le Dr Chesler a expliqué que, confronté au choix, avec ses patients âgés atteints de la COVID-19, de "fournir à mes patients les soins standard, essentiellement les premiers secours, avec du Tylenol, de l'oxygène et une surveillance, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment malades pour être envoyés à l'hôpital, ou d'essayer quelque chose de plus proactif avec l'espoir que les patients ne deviennent pas aussi malades et perdent ensuite la vie", il avait depuis traité avec succès "plus de 200 patients à haut risque atteints de la COVID-19" avec de l'Ivermectin, dont beaucoup avaient plus de 100 ans, sans qu'aucun ne meure ou n'ait besoin d'une assistance "héroïque" en oxygène. Fauci n'a jamais répondu.

Partout, le problème était le même, a déclaré Kory. L'OMS, le NIH et d'autres agences de santé publique recommandaient soudainement de ne recommander que les thérapies contre la COVID-19 prouvées par "l'étalon-or" des grands essais contrôlés randomisés de groupes de traitement et de groupes placebo, qui étaient puissants mais présentaient plusieurs défauts limitatifs, notamment le fait qu'ils prenaient des mois à réaliser et coûtaient dix à vingt millions de dollars que seules les grandes sociétés pharmaceutiques pouvaient se permettre. Ils ont rejeté toutes les autres formes éprouvées d'investigation médicale clinique et scientifique encore enseignées dans toutes les écoles de médecine, telles que les essais par observation (qui ont éliminé la mort en crèche généralisée), les histoires de cas et les anecdotes. Ils ont également restreint l'utilisation de médicaments essentiels non indiqués sur l'étiquette et de médicaments génériques au moyen de campagnes de désinformation flagrantes qui rappelaient à Kory les efforts déployés par les grands cigarettiers pour cacher les dangers du tabagisme. En fait, les autorités de santé publique ont éliminé toute la panoplie de méthodes scientifiques et de médicaments essentiels que les médecins utilisent tous les jours, y compris les traitements précoces, prophylactiques et tardifs les plus efficaces contre la COVID-19, qui ont été mis au point par des médecins de première ligne et non par des sociétés pharmaceutiques.

Kory ne se lasse pas de rappeler aux critiques que le serment d'Hippocrate moderne, la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, indique très clairement que toute recherche médicale est secondaire par rapport au jugement clinique du médecin sur le moment, que le patient soit en train de mourir du COVID-19 ou d'accoucher. Le médecin est moralement obligé d'utiliser son meilleur jugement clinique et les "meilleures preuves disponibles" à ce moment précis, et non pas demain ou l'année prochaine lorsque de nouvelles données seront publiées. Comme le dit l'AMM : "La santé de mon patient sera ma première considération." Il est clair que l'establishment médical viole aujourd'hui régulièrement cet ancien serment, dit Kory, et en conséquence, il "se sent éloigné de la plupart de mes collègues, mais pas de tous".

Dans le nouveau monde de la médecine, le monde COVID, dit-il, "seuls les grands essais contrôlés randomisés menés par les grandes entreprises pharmaceutiques et les grands centres médicaux universitaires sont acceptés par les grandes revues, tandis que les autres sont rejetés", tandis que seules les études publiées dans les grandes revues sont acceptées par les grandes agences de santé publique pour les recommandations de médicaments, et que seuls les médicaments recommandés par les grandes agences de santé publique "échappent à la censure des médias et des médias sociaux". "Cela vous laisse avec un système où la seule chose qui est considérée comme ayant suffisamment de preuves ou une efficacité prouvée est essentiellement un grand nouveau médicament pharmaceutique", ajoute-t-il. "Si cela ne vient pas du sommet de la montagne, cela n'existe pas", a déclaré Kory. "Les gens sur le terrain, nous ne pouvons plus faire de science qui soit considérée comme crédible. Nous sommes discrédités comme étant controversés et comme promouvant des thérapies non prouvées, et nos groupes Facebook sont fermés, nos comptes Twitter sont verrouillés, nos vidéos YouTube sont supprimées et démonétisées. C'est vraiment presque totalitaire ce qui se passe alors que nous ne sommes que des scientifiques bien intentionnés qui essaient de faire ce qu'il faut pour nos patients."

Lorsque Kory a quitté la salle d'audience du Sénat ce matin de décembre après son témoignage sur l'Ivermectine, son visage était sombre de dégoût. L'audience était morte avant d'avoir commencé. Lorsque le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin (avec lequel Kory ne partage décidément aucune sympathie politique) a convoqué l'audition sur les premiers traitements de la COVID-19, le New York Times a publié un article à l'avance l'éviscérant comme un panel de fous anti-science promouvant des "théories marginales", un "forum pour amplifier les théories douteuses et les traitements douteux vantés par le Président Trump", y compris l'hydroxychloroquine. L'audience a été boycottée par les sept démocrates (qui ont reçu un total de 1,3 million de dollars de la part de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Gilead et d'autres) et quatre des sept républicains, dont Mitt Romney de l'Utah (plus de 3 millions de dollars de la part des grandes entreprises pharmaceutiques), Rob Portman de l'Ohio (542 400 dollars) et Rick Scott de Floride (plus d'un million de dollars en actions de Gilead Sciences, fabricant du Remdesivir).

Le sénateur du Michigan Gary Peters, le président démocrate, est sorti après avoir lu une déclaration d'ouverture disant que l'audience "jouait la politique avec la santé publique". Kory était indigné. "Je tiens à exprimer mon offense face à la déclaration d'ouverture du membre du classement", a-t-il déclaré. "J'ai été discrédité en tant que politicien. Je suis un médecin et un homme de science. Je n'ai rien fait, rien, sinon m'engager pour la vérité scientifique et le soin de mes patients."

Mais le lendemain, l'assaut a continué. "Tous les dieux de la science et de la médecine", comme les appelle Marik, sont descendus pour écraser la petite pilule lauréate du prix Nobel. Le New York Times titrait : "Une audience du Sénat a fait la promotion de médicaments non prouvés et d'affirmations douteuses sur le coronavirus", dénonçant l'Ivermectin comme non prouvée, mais ne mentionnant jamais Kory ou son témoignage. Dans les jours qui ont suivi, le comité des directives de l'OMS, après avoir promis un examen approfondi pendant des mois, a annulé l'Ivermectine sans vote, car un comité consultatif de moindre importance a d'abord rejeté toutes les preuves les plus solides - y compris le rapport du consultant de l'OMS lui-même - et "après avoir rejeté la plupart des preuves", a déclaré Kory, "ils ont qualifié les quelques miettes restantes de très faible certitude". L'ivermectine est le nom générique du Stromectol de Merck, mis au point en 1981. Bien que le brevet de ce médicament ait expiré en 1996, Merck continue de distribuer gratuitement des millions de doses chaque année en Afrique, avec une statue honorant le médicament et le grand effort d'éradication humanitaire dans son siège et une autre à l'OMS à Genève. Mais récemment, Merck a émis un avertissement sévère qui semblait écrit par le marketing, dit Kory, "car il n'y avait aucune donnée scientifique pour soutenir la conclusion", que l'Ivermectin était soudainement dangereux. Le PDG d'une autre société pharmaceutique a fait remarquer en privé que "les gens doivent penser que Merck sait de quoi il parle parce que c'est son médicament", mais Merck est "extrêmement dissuadé" de dire du bien de la pilule générique, car il a déjà dépensé des centaines de millions de dollars pour mettre au point un traitement oral antiviral COVID-19, rival de l'Ivermectin, qui pourrait coûter 3 000 dollars la dose. Les principaux médias du monde ont imposé un black-out sur l'Ivermectine comme un rideau de fer. Les journalistes qui ont vanté la terreur du COVID-19 en Inde et au Brésil n'ont pas dit que l'Ivermectine écrasait la variante P-1 dans la forêt tropicale brésilienne et tuait la COVID-19 et toutes ses variantes en Inde. Le fait que l'Ivermectine sauve des dizaines de milliers de vies en Amérique du Sud n'était pas une nouvelle, mais se moquer des paysans du continent qui prenaient de la pâte de cheval l'était. Selon Kory, les journalistes ont refusé de faire connaître au monde les thérapies les plus efficaces pour sauver des vies dans la pandémie, en particulier chez les personnes âgées, les personnes de couleur et les pauvres, tout en se tordant les mains devant la tragédie de leurs taux de mortalité disparates. Trois jours après le témoignage de Kory, une journaliste de l'Associated Press chargée de vérifier les faits a interviewé Kory "pendant vingt minutes, au cours desquelles j'ai raconté toutes les preuves des essais existants (plus de quinze essais randomisés et de multiples essais d'observation), qui montrent tous les avantages spectaculaires de l'Ivermectin", a-t-il déclaré. Puis elle a écrit : " ÉVALUATION DE L'AP : Faux. Rien ne prouve que l'Ivermectine soit un traitement sûr ou efficace contre la COVID-19." Comme de nombreux critiques, elle n'a pas exploré en détail les données ou les preuves relatives à l'Ivermectine, mais s'est contentée de rejeter ses "preuves insuffisantes", citant plutôt l'absence de recommandation de la part des NIH ou de l'OMS. Décrire les preuves réelles de manière détaillée mettrait l'AP et les agences de santé publique dans la position difficile d'expliquer que la vie de milliers de personnes pauvres dans les pays en développement ne compte pas dans ces questions.

Non seulement dans les médias mais aussi dans les médias sociaux, l'Ivermectine a inspiré une nouvelle forme étrange d'impérialisme occidental et pharmaceutique. Le 12 janvier 2021, le ministère brésilien de la santé a tweeté à ses 1,2 million d'abonnés de ne pas attendre qu'il soit trop tard avec le COVID-19 mais de "se rendre dans une unité de santé et de demander un traitement précoce", avant que Twitter ne retire la déclaration officielle de santé publique de la cinquième nation souveraine du monde pour "diffusion d'informations trompeuses et potentiellement dangereuses". Le 31 janvier, le ministère slovaque de la santé a annoncé sur Facebook sa décision d'autoriser l'utilisation de l'ivermectine, ce qui a amené Facebook à retirer ce message et à supprimer la page entière sur laquelle il figurait, l'équipe Ivermectin for MDs, qui compte 10 200 membres dans plus de 100 pays.

En Argentine, le professeur et médecin Hector Carvallo, dont les études prophylactiques sont reconnues par d'autres chercheurs, affirme que toute sa documentation scientifique sur l'Ivermectine est rapidement effacée d'Internet. "J'ai peur", écrit-il à Marik et à ses collègues, "que nous ayons touché l'organe le plus sensible de l'être humain : le portefeuille..." Alors que le témoignage de Kory atteignait les neuf millions de vues, YouTube, propriété de Google, a effacé son témoignage officiel au Sénat, affirmant qu'il mettait en danger la communauté. La plus grande voix de Kory a été réduite au silence. Mais Jan l'a entendu. Après avoir regardé pendant quelques minutes l'interview du Dr Kory le matin du jour de l'an, elle en avait assez entendu. Ses doigts se sont envolés sur un texto à sa fille, Haley : "C'est le médicament que la mère de Michael doit prendre... maintenant !!!!... Tu dois prendre en charge la guérison de Nonnis."

Haley a montré le texte à son mari. Mais Michael Smentkiewicz n'était pas intéressé. Il était sceptique. Un médecin vendant un "médicament miracle" pour la COVID sur Internet, ça semblait terriblement louche. Cette chaîne vous dit : "Vous devez prendre de l'Ivermectin", mais il y a des gens comme QAnon, des conspirationnistes, qui vous disent quoi prendre", a-t-il dit. Lui et sa sœur sont retournés sur le parking de l'hôpital pour prier, et ont fait flotter une grappe de ballons mylar, dont un cœur rose, jusqu'à la fenêtre de leur mère. Mais rien n'y fait. Finalement, il a regardé la vidéo et s'est dit que Kory était "incroyable", qu'il avait les meilleurs diplômes et que "sa passion était folle". En quelques minutes, "j'ai appelé l'unité de soins intensifs et j'ai dit au médecin traitant : "Nous voulons que ma mère prenne ce médicament".

Le médecin a dit non. L'Ivermectine n'était pas approuvé pour la COVID-19, et "nous n'expérimentons pas sur nos patients". Mais Michael a continué à pousser. "Je suis un taureau", a-t-il dit. Après plusieurs allers-retours, un administrateur de l'hôpital a donné son accord pour une dose, 15 milligrammes d'Ivermectin. Moins de vingt-quatre heures plus tard, "Maman n'est plus sous respirateur". Les infirmières étaient choquées. Michael jubilait. Le lendemain, sa mère était assise dans un fauteuil et lui parlait à Zoom. Mais ensuite, Judy a régressé. Elle a été transférée dans un service de cardiologie, son cœur s'emballait et "elle était en train de se dégrader", dit Michael, qui a demandé au médecin une autre dose d'Ivermectine. Cette fois, le "non" du médecin et de l'administration était définitif. Ce jour-là, la famille a retenu les services de Ralph Lorigo, un avocat de Buffalo, qui a étudié la vidéo de Kory et le site Web de la FLCCC et a intenté un procès à l'hôpital pour qu'il donne plus d'Ivermectine à leur mère.

Le juge Henry Nowak de la Cour suprême de l'État de New York a accepté d'entendre l'affaire en urgence comme "une question de vie ou de mort". Il a estimé qu'une femme était en train de mourir au milieu d'une pandémie sans traitement connu pour le COVID-19 et qu'un médicament sûr et établi de longue date avait affecté son "revirement miraculeux". Il a ordonné au Millard Fillmore Suburban Hospital d'administrer immédiatement à Judith Smentkiewicz quatre doses supplémentaires d'Ivermectine, conformément à la prescription de son médecin de famille.

L'hôpital a refusé d'exécuter l'ordonnance du juge. L'avocat de l'hôpital insiste pour obtenir une audience afin de faire valoir qu'aucun patient n'a le droit de choisir ses propres médicaments. Le débat a lieu alors que Judy est en train de mourir. "Le monde est devenu fou", a dit Kory. Partout dans le monde, des gens se battaient pour leur vie, non seulement contre le coronavirus, mais aussi contre leurs sociétés nationales de santé publique, leurs hôpitaux les plus respectés et leurs médecins de longue date pour avoir le droit d'utiliser la petite pilule générique à l'origine de la COVID-19.

Le Dr Manny Espinoza était en train de mourir de la COVID-19 dans son hôpital du Texas lorsque sa femme, la Dre Erica Espinoza, a demandé aux médecins d'essayer l'Ivermectine en dernier recours, ce qui lui a été refusé. Erica a loué un hélicoptère de sauvetage pour emmener Manny à l'hôpital de Houston du cofondateur du FLCCC, Joseph Varon, afin d'obtenir la petite pilule bon marché qui, en quatre jours, a permis à son mari de se redresser en souriant et de raconter à leurs enfants le "miracle" qui lui a sauvé la vie. "Nous voyons cela tous les jours", a déclaré le Dr Varon. "Ils disent que c'est un miracle, je dis que c'est la science, mais c'est la vérité". À Atlanta, en Géorgie, Lou Gossett Jr, quatre-vingt-quatre ans, la star noire oscarisée d'Un officier et un gentleman, gravement malade du COVID-19, a quitté l'hôpital et était à trois jours de la défaillance de ses poumons, selon les médecins, lorsque son fils l'a mis en contact avec un médecin du FLCCC en Floride qui lui a donné de l'Ivermectin. Gossett s'est rapidement rétabli et a réalisé un très court film pour les médecins du FLCCC qui se termine : "Je vous suis très reconnaissant à tous d'avoir littéralement sauvé ma vie". À Cushing, Oklahoma (pop. 7 826), le Dr Randy Grellner a vu le témoignage de Kory et a commencé à donner à ses patients de l'Ivermectin, qu'il utilisait sans danger depuis des années pour les parasites, pour la COVID-19 parce qu'il était "fatigué des peines de cœur... fatigué de la misère... j'ai vu assez de mort et de désespoir". En quelques semaines, la clinique débordée est passée de vingt-cinq nouveaux cas de COVID-19 par jour à deux. "La première chose qui m'a surpris, c'est la rapidité de la guérison chez les personnes âgées de soixante-quinze et quatre-vingt-cinq ans", a déclaré le Dr Grellner. "Je sais qu'il y a une controverse. Je n'ai aucune motivation politique. Je n'ai aucun désir, si ce n'est de remettre les maris et les femmes ensemble. Si vous recevez des problèmes d'une organisation pour laquelle vous travaillez et qui vous dit que vous ne pouvez pas l'utiliser, je remettrais en question cette organisation. Si nous ne faisons pas ce qui est le mieux pour le patient, alors nous devons trouver une autre profession."

A Buffalo, après une audience de quarante minutes sur le sort de Judy Smentkiewicz, l'avocat de l'hôpital Millard Fillmore a accepté qu'elle prenne de l'Ivermectine si le médecin de famille délivrait l'ordonnance, et après bien des tracas (y compris l'envoi par l'hôpital d'Ivermectine provenant d'un autre hôpital, "À onze heures ce soir-là, on lui a administré la deuxième dose d'Ivermectine", raconte Lorigo. Son état a immédiatement commencé à s'améliorer. Avec trois autres doses d'Ivermectine, dit-il, "elle a quitté l'étage cardiaque, elle est de retour à l'étage COVID, elle est guérie de la COVID, elle est libérée".

Une semaine plus tard, Natalie Kingdollar, dont la mère Glenna Dickinson, âgée de soixante-cinq ans, était en train de mourir de la COVID-19 sous ventilateur à l'hôpital général de Rochester - les médecins avaient épuisé toutes les options de traitement - a lu l'article du Buffalo News sur la guérison de Judy, une lueur salvatrice dans le black-out médiatique, et a persuadé les médecins de l'unité de soins intensifs de donner de l'Ivermectin à sa mère. Douze heures plus tard, après une dose de 12 mg que sa fille a achetée chez Walgreens pour 83 cents, les signes vitaux de Glenna se sont nettement améliorés. Elle était "complètement stable et allait beaucoup mieux", a déclaré Lorigo. Ils ont réduit son ventilateur de 50 %, n'ont plus eu à la retourner de son dos à son ventre pour une meilleure circulation de l'oxygène, et l'ont transférée dans une "unité de soins intensifs réduite". Le médecin de Glenna, qui lui a prescrit l'Ivermectine, est Thomas Madejski, interniste et chef du service de médecine du Medina Memorial Hospital, ancien président de la société médicale de l'État de New York, instructeur clinique en médecine et en pharmacie à l'université de Buffalo, et membre du conseil d'administration de l'American Medical Association en tant qu'expert en médecine gériatrique. En tant que directeur médical d'une maison de retraite, il dit avoir utilisé avec succès l'Ivermectine pour faire disparaître le COVID-19 chez les patients âgés dans trois comtés de New York.

Or, le Dr Madejski, qui a traité Glenna pendant quatorze ans, a prescrit un traitement complet d'Ivermectine pour compléter le traitement, ce qui lui a été refusé. Les médecins de l'unité de soins intensifs et l'hôpital général de Rochester ont refusé d'administrer le médicament parce que l'Ivermectin n'est pas approuvé pour traiter le COVID-19 par la FDA (dont le budget, comme par hasard, est financé à 75 % par les grandes entreprises pharmaceutiques). Un autre juge de la Cour suprême de l'Etat, s'appuyant sur les données scientifiques fournies par Pierre Kory et le FLCCC, a ordonné à l'hôpital de distribuer une poignée de pilules supplémentaires, conformément à la prescription du médecin, et Glenna a été débranchée du ventilateur et est maintenant chez elle, guérie de la COVID-19.

Quelques jours avant que Judy ne sorte de l'hôpital, l'auteur de cette histoire interviewait son fils Michael pour lui annoncer la bonne nouvelle de son retour à la maison, mais il a dit que les médecins attendaient quelques jours de plus parce qu'elle était encore un peu "essoufflée". La sonnette d'alarme s'est déclenchée dans mon esprit après de nombreux entretiens avec Pierre Kory. J'ai transmis le message au Dr Kory, qui a appelé Michael Smentkiewicz, qui a entendu la voix du médecin et est devenu ému. "C'est lui, c'est le gars", a-t-il dit en tendant son téléphone pour que la famille l'entende. "Écoutez sa voix." Kory a guidé le centre de réadaptation à travers l'utilisation progressive compliquée des corticostéroïdes pour les patients âgés atteints de la COVID-19, qui est plus attentive que les protocoles gouvernementaux à taille unique, qui causent beaucoup de décès inutiles lorsque les médecins traitent en régime de croisière, dit Kory. Après un mois de rééducation, Judy est rentrée chez elle, heureuse et en bonne santé, auprès de ses enfants et de ses petits-enfants.

Elle a été très étonnée d'apprendre de ses enfants qu'alors qu'elle était inconsciente et proche de la mort à cause de la COVID-19, elle est devenue un article en première page du Buffalo News et une Jeanne d'Arc dans une nouvelle révolution, la grand-mère qui a gagné le premier combat juridique dans la bataille de l'Ivermectine. Il s'agit d'un soulèvement sans précédent de médecins, d'infirmières, de scientifiques, de biologistes lauréats du prix Nobel, de milliardaires philanthropes de la santé, d'activistes des droits civiques et de milliers de personnes ordinaires à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Canada et les États-Unis qui luttent contre un establishment médical mondial axé sur les grandes données. Ils se battent pour les petites choses perdues, les petites données - le caractère sacré de la relation médecin-patient, la survie du serment d'Hippocrate et le plus important des droits civils, le droit à la vie.

Kory désespère parfois des forces qui s'opposent à lui. "Notre petite Ivermectine a tellement de grands ennemis", dit-il. "C'est David contre dix Goliaths." Mais la nouvelle se répand. Plus de vingt pays représentant quelque 20 % de la population de la Terre utilisent l'Ivermectin, dont beaucoup dans leur protocole national. Chaque jour, il semble que Kory entende parler de quelqu'un comme ce médecin de Toronto, un Bulgare, qui a utilisé les données de Kory pour convaincre les ministres de la santé de son pays d'origine de signer. Kory parle tous les jours à sa base croissante de 17 000 adeptes sur Twitter, et son article sur l'Ivermectin, qui a fait l'objet d'une évaluation par des pairs, a récemment explosé en ligne, devenant l'un des articles scientifiques les plus discutés jamais publiés sur les dix-sept millions recensés par Altmetric.

Tous les mercredis soirs, Kory est la vedette d'un webinaire du FLCCC animé par l'ancienne correspondante de CBS, Betsy Ashton. Il s'agit d'un 60 minutes Ivermectine, au cours duquel Kory s'adresse au public et répond à ses questions. Il a récemment rapporté que le Mexique, "lumière et modèle du monde", a résolu une crise de la COVID-19 semblable à celle de l'Inde l'automne dernier en testant et en traitant la population avec de l'Ivermectin, et a maintenant des taux de cas et de décès parmi les plus bas du monde. Il a également publié une interview d'un éminent chirurgien et propriétaire d'hôpital à Visakhapatnam, en Inde, qui traite de nombreux patients atteints de la COVID-19 dans le cadre du tragique "tsunami COVID" actuel, et a transmis la nouvelle encourageante que le All India Institute of Medical Sciences à New Delhi a récemment approuvé l'Ivermectin pour un traitement précoce et à domicile, "un changement de donne pour l'Inde et pour le monde", a déclaré le chirurgien. L'Ivermectine "a sauvé l'Inde en 2020 après avoir obtenu l'autorisation officielle dans l'Uttar Pradesh en août, suivie par de nombreux autres États", écrit-il, mais à partir de janvier, avec de nombreux changements politiques, il "a fait l'objet d'une MAUVAISE propagande de la part des grandes entreprises pharmaceutiques et des grands scientifiques", et de nombreux médecins ont cessé de l'utiliser, ce qui a fait s'effondrer la prévention et le traitement à domicile et a alimenté la crise des hôpitaux surchargés et de nombreux décès inutiles. "Nous supplions les agences de santé et les grands médias des autres pays, écrit le médecin indien, de NE PAS faire de MAUVAISE PROPAGANDE sur l'Ivermectine. L'Ivermectine sauve l'Inde et l'Afrique."

Alors qu'il rapportait la nouvelle ce soir-là, Kory a exprimé son dégoût pour "les médecins-scientifiques dans les tours d'ivoire et les agences de santé publique" qui "ne comprennent tout simplement pas" ; c'est maintenant aux médecins de sauver des vies car les scientifiques sont "complètement déconnectés de la façon de traiter cette maladie et de ce qu'il faut faire". Son mentor voit les choses à plus long terme. "Le plus triste pour nous, c'est que nous savons que cela peut faire la différence et sauver des vies," dit Marik, "et il semble que personne ne s'en soucie vraiment et ne veuille nous écouter." Mais "nous sentons que nous ne pouvons pas être réduits au silence, nous ne pouvons tout simplement pas l'être, parce que vous savez que la vérité finira par l'emporter."

"C'est ainsi que la science progresse toujours", dit le Dr Berkowitz, qui prend espoir dans le rétablissement de Judy Smentkiewicz. "C'est ce qu'est le métier de médecin", a-t-il ajouté. "Il est dit dans le Talmud que si vous sauvez une vie, vous sauvez le monde entier".