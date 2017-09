Revue de presse n°10. Armes US en Syrie; Collaboration française au Yémen; les USA protègent l'Arabie; Polémique Trump-May; Abandon du processus de paix en Israël; 11 septembre 1973 et 2001; Polémique autour de la mort d'Hendrix

Revue de presse du dimanche 10 septembre au dimanche 18 septembre 2017

Voici les thématiques sélectionnées durant la semaine du 10.09.17 au 18.09.17 par SLT que vous ne retrouverez pas ou peu dans le P.A.F :

- Réseau US d'armes en faveur des rebelles syriens

Source : OCCRP, Süddeutsche Zeitung, Trud.bg



- La France soutient l'Arabie saoudite dans ses crimes de guerre au Yémen

Source : Orient XXI, Amnesty International



- Yemen. Les Etats-Unis protègent l'Arabie saoudite à l'ONU et entravent une enquête internationale

Source : Reuters



- Polémique Trump May sur les attentats de Londres

Sources : Twitter, Le Figaro, AFP

- Israël et les USA abandonnent le processus de paix

Source : American Conservative



- 11 septembre 1973 : décès d'Allende suite au coup d'état chilien soutenu par les USA

Source : ARTE - 11 septembre 2001 : l'Arabie saoudite mise en cause

Source : New York Post, Al Abawa



- 18 septembre 1970 . Disparition de Jimi Hendrix, polémique autour de son décès.

Source : Le Figaro, Libération, ReelZ

Réseau US d'armes en faveur des rebelles syriens Le puzzle des livraisons d'armes par le Pentagone et la CIA aux rebelles syriens est en passe d'être reconstitué complètement semble-t-il. Après deux articles phares qui révélaient le circuit des armes soviétiques achetés par les USA pour les rebelles syriens ( Des vols diplomatiques envoient des armes aux terroristes (Trud.bg); Expéditions d'armes étatsuniennes en Syrie. Le fret délicat de Ramstein (Süddeutsche Zeitung )), c'est au tour de l'OCCRP de révéler les mécanismes de livraison d'armes aux rebelles syriens soutenus par les Etats-Unis. Selon ce rapport, le Pentagone et la CIA auraient acheté pour 2.2 milliards de dollars en armes soviétiques et les auraient acheminées vers la Syrie en falsifiant les certificats de la Socom. Les armes soviétiques auraient été achetées en Europe de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Serbie, Pologne, Croatie, Ukraine, Bosnie, Kazahkstan, Georgie) et en Afghanistan. Ces armes auraient ensuite été acheminées en Bulgarie et en Roumanie (par vols diplomatiques selon Trud.bg) et aussi sur la base US de Ramstein en Allemagne (selon le Süddeutsche Zeitung) pour être ensuite envoyées en Turquie, en Jordanie et au Koweit. Amnesty international s'inquiète des violations récurrentes du contrôle des armements par les USA et des conséquences de l'envoi massif d'armes à des groupes rebelles connus pour des violations massives des droits humains et des crimes de guerre. Si le rapport de l'OCCRP se révélait exact, cela serait particulièrement inquiétant pour l'avenir à la fois du Moyen-Orient avec le risque comme en Libye d'une dissémination majeure des armes à des groupes terroristes mais aussi pour le contrôle international des armes dans le monde.

Yemen. Les Etats-Unis protègent l'Arabie saoudite à l'ONU et entravent une enquête internationale Selon Reuters, la Chine a fait savoir mercredi qu'elle était disposée à soutenir une enquête internationale sur les atrocités perpétrées au Yémen, comme l'a demandé le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, mais l'Arabie saoudite et les États-Unis ont déclaré qu'ils n'appuyaient pas cette idée.

Polémique Trump May sur les attentats de Londres Les récents attentats de Londres qui ont fait près de 30 blessés ont généré une polémique entre les chefs d'Etat étatsunien et britannique. Sur Twitter, Trump s'est fendu d'un tweet dont il a le secret. Il a déclaré au sujet de l'attentat de Londres du 15 septembre 2017 :

"Autre attaque à Londres par un terroriste raté. Ce sont des gens malades et déments qui étaient dans la ligne de mire de Scotland Yard. Il faut être proactif!". Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 septembre 2017 Trump sous-entendant ainsi que les autorités britanniques étaient déjà sur la trace des terroristes avant qu'ils ne commettent leur méfait.



Ceci a suscité immédiatement l'ire de Londres qui a critiqué les propos de Trump sans démentir selon Le Figaro :



"Interrogée par l'AFP, la police de Londres a qualifié les propos du président américain de "spéculation inutile". Un ancien responsable du cabinet de la première ministre britannique Theresa May, Nick Timothy, a également réagi à ces tweets. "Vrai ou pas - et je suis certain qu'il ne sait pas - ceci est vraiment malvenu de la part du dirigeant de notre allié et partenaire dans le renseignement", a-t-il asséné". Theresa May a déclaré :

"Je pense qu'il n'est d'aucune aide pour quelqu'un de spéculer sur une enquête en cours".

Israël et les USA abandonnent le processus de paix Dans un article publié dans American Conservative, Geoffrey Aronson, président du conseil d'administration et cofondateur de The Mortons Group et chercheur non-résident à l'Institut du Moyen-Orient estime que Israël et la Maison-Blanche ont abandonné le processus de paix : "Les sympathies de Trump sur la question palestinienne sont clairement en faveur de l'aile droite révisionniste d'Israël. Lui et ses aides ont peu d'idées et encore moins d'intérêt sur la façon d'aborder - et encore moins de résoudre - le conflit. En conséquence, Netanyahu a renoncé à toute prétention ou engagement dans l'évacuation du territoire de Cisjordanie pour faire place à la création d'un État palestinien. "Nous sommes ici pour rester éternellement", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie récente marquant un demi-siècle de colonisation dans le nord de la Cisjordanie. "Il n' y aura plus de déracinement des colonies sur la terre d'Israël." "C'est l'héritage de nos ancêtres", a-t-il dit. "C'est notre terre."...Plus largement, le premier ministre israélien le plus anciennement en poste a ressuscité une conception orientaliste et démodée du rôle international d'Israël en tant que bras militant de l'Occident, quoique civilisateur. À la résidence de l'ambassadeur étatsunien à l'occasion de la célébration du 4 juillet, Netanyahu a souligné cet intérêt personnel, quoique fascinant, pour ce récit. "Israël est aussi un porte-avions", a-t-il déclaré. "C'est un porte-avions pour la civilisation occidentale, pour la civilisation de la liberté." Netanyahu n'est pas le premier à manifester de telles sympathies. Son prédécesseur Ehud Barak a décrit Israël comme "une villa dans la jungle", une telle grandiloquence résonne, en particulier dans le monde de Trump et au-delà. Le Grand Israël en tant que défenseur estimé de l'Occident - c'est-à-dire de la civilisation elle-même - repousse la perspective de concessions territoriales israéliennes conséquentes en Cisjordanie."

11 septembre 1973 : décès d'Allende suite au coup d'état chilien soutenu par les USA Voici le dernier discours de Salvador Allende, président du Chili élu démocratiquement, avant qu'il décède suite à un coup d'Etat mené par la junte militaire de Pinochet soutenu et porté par la CIA et les autorités étatsuniennes. Mes amis, C’est certainement la dernière fois que j’aurai à m’adresser à vous. La force aérienne a bombardé les tours de Radio Portales et de Radio Corporación. Mes paroles ne sont pas marquées d’amertume mais de déception, et seront le châtiment moral de ceux qui ont trahi leur serment : les soldats du Chili, les commandants en chef titulaires et l’amiral Merino, qui s’est promu lui-même, sans oublier Monsieur Mendoza, général perfide qui, hier encore, manifestait sa fidélité et sa loyauté au gouvernement, et aujourd’hui vient de s’autoproclamer directeur général des carabiniers. Devant ces faits, il n’y a qu’une seule chose que je puisse dire aux travailleurs : je ne démissionnerai pas ! Placé à un tournant historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je suis certain que la semence déposée dans la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra être arrachée pour toujours. Ils ont la force, ils pourront asservir, mais les processus sociaux ne s’arrêtent avec le crime ni avec la force. L’histoire nous appartient et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, Je tiens à vous remercier de votre loyauté de toujours, de la confiance que vous avez deposée en un homme qui ne fut que l’interprète des grands désirs de justice, qui donna sa parole de respecter la Constitution et la loi, et qui l’a tenue. Dans cet instant ultime, le dernier où je puisse m’adresser à vous, je vous demande que vous mettiez à profit cette leçon : le capital étranger et l’impérialisme, unis à la réaction, ont créé le climat pour que les forces armées rompent leur tradition, celle que leur enseigna le général Schneider et que réaffirma le commandant Araya, qui tombèrent victimes de la même couche sociale qui, aujourd’hui, attend bien au chaud qu’une main étrangère lui rende le pouvoir pour continuer à défendre ses profits et ses privilèges. Je m’adresse tout d’abord à la modeste femme de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l’ouvrière qui a travaillé plus, à la mère qui a compris de notre préoccupation pour les enfants. Je m’adresse aux travailleurs des professions libérales qui ont eu une conduite patriotique, à ceux qui ont agi contre la sédition encouragée par les organisations corporatives, ordres de classe qui ne cherchent qu’à défendre les avantages que la société capitaliste n’accorde qu’à une poignée. Je m’adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent et communiquèrent leur joie et leur esprit de lutte. Je m’adresse à l’homme du Chili, à l’ouvrier, au paysan, à l’intellectuel, à tous ceux qui seront persécutés... car dans notre pays le fascisme s’est déjà fait connaître depuis longtemps dans les attentats terroristes, faisant sauter les ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les oléoducs et les gazoducs, bénéficiant du silence de ceux qui avaient l’obligation d’assurer la défense... L’histoire les jugera ! Radio Magallanes sera sûrement réduite au silence, et le son tranquille de ma voix n’arrivera plus jusqu’à vous. Peu importe, vous continuerez à l’entendre, je resterai toujours à vos côtés ; mon souvenir sera au moins celui d’un homme digne qui fut fidèle à la loyauté des travailleurs. Le peuple doit se défendre, mais pas se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser cribler ni écraser, mais il ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleurs de ma patrie, J’ai crois au Chili et en son destin. D’autres hommes sauront dépasser ce moment gris et amer où la trahison prétend s’imposer. Allez de l’avant et sachez que dans un avenir plus proche que lointain s’ouvriront à nouveau les larges avenues par où s’avancera l’homme libre pour construire une société meilleure. Vive le Chili ! Vive le peuple ! Vivent les travailleurs ! Celles-ci sont mes dernières paroles. J’ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas inutile ; j’ai la certitude qu’il sera tout au moins une leçon morale pour châtier la félonie, la couardise et la trahison.

11 septembre 2001 : l'Arabie saoudite mise en cause Paul Sperry, dans The New York Post, dans un article intitulé :

évoque "de nouveaux éléments de preuve qui impliqueraient l'Arabie saoudite dans l'organisation et la préparation des attentats du 11 septembre 2001 aux USA. "l'ambassade à Washington a peut-être financé une "répétition" des détournements effectués par deux employés saoudiens, ce qui a renforcé les allégations que des employés et des agents du royaume aient aidé les pirates de l'air et les comploteurs du 11 septembre. Deux ans avant les attentats, l'ambassade saoudienne avait payé deux ressortissants saoudiens, qui vivaient sous couverture aux États-Unis en tant qu'étudiants, pour qu'ils puissent voler de Phoenix à Washington "pour une répétition des attentats du 11 septembre 2001", affirme la plainte déposée au nom des familles de quelque 1 400 victimes tuées dans les attentats terroristes il y a 16 ans. Le dossier de la cour fournit de nouveaux détails qui décrivent "un modèle de soutien financier et opérationnel" de la part de sources officielles saoudiennes envers la conspiration du 11 septembre 2001, ont déclaré les avocats des plaignants. En fait, le gouvernement saoudien pourrait avoir été impliqué dans le soutien des attaques dès les premières étapes - y compris les tests de sécurité dans le cockpit". Selon Al Bawaba, Paul Sperry serait un adepte de la théorie du complot islamophobe : "Ces références à un "réseau d'agents" et à la "conspiration terroriste " rappellent la rhétorique du livre de Sperry de 2005 intitulé "Infiltration : How Muslim Spies and Subversives have Penetrated Washington".D'après sa description, il est clair que ce travail de 12 ans est allé au-delà du journalisme d'investigation pour employer un récit anti-islamique et intolérant qui fait peur et qui se lit comme une théorie de la conspiration."

18 septembre 1970. Disparition de Jimi Hendrix, polémique autour de son décès. Jimi Hendrix est mort le 18 septembre 1970 dans des conditions étranges et non encore élucidées qui ont laissé la voie ouverte à différentes hypothèses. Officiellement Hendrix, serait mort suite à l'absorption de barbituriques et d'alcool en grande quantité. La cause du décès serait lié à l'inhalation de son vomi dans les poumons. Mais lecertificat de décès laissait la cause de la mort ouverte devant l'absence de preuves suffisantes pour expliquer son décès. Le Dr Bannister qui était en service à l'hôpital St Mary Abbots de Kensington lorsque Hendrix a été amené à l'hôpital, a déclaré qu'il a été choqué par la quantité incroyable de vin retrouvée dans les poumons et l'estomac d'Hendrix sans rapport avec le taux d'alcoolémie faible retrouvée après autopsie. "Nous avons mis un drain d'aspiration que vous avez mis dans sa trachée, l'entrée de ses poumons et tout le fond de sa gorge."On n'arrêtait pas d'aspirer et ça continuait à jaillir. Il avait déjà vomi des masses de vin rouge et je pensais qu'il y avait une demi-bouteille de vin dans ses cheveux. Il s'était vraiment noyé dans une énorme quantité de vin rouge. Quand vous êtes inanimé on essaie toujours de réanimer les gens. Il y a toujours un espoir. Nous avons travaillé très dur pendant environ une demi-heure, mais il n' y a eu aucune réponse. C'était vraiment un exercice inutile. Quelqu'un m' a dit:"Tu sais qui c'est ? C'est Jimi Hendrix "et bien sûr, j'ai dit:" Qui est Jimi Hendrix ?"La quantité de vin qui était sur lui était tout simplement extraordinaire ", déclare Bannister chez lui à Sydney. "Non seulement était-elle abondante à travers ses cheveux et sa chemise, mais ses poumons et son estomac étaient absolument pleins de vin. Je n'ai jamais vu autant de vin."

Selon Tappy Write, road manager d'Hendrix, Michael Jeffery lui aurait confié un mois après le décès d'Hendrix, avoir tué Hendrix avec des collègues en ayant recours à la torture militaire du Waterboarding (forcer quelqu'un à boire une quantité importante de liquide jusqu'à la noyade, d'ou la présence d'une grande quantité de vins dans les poumons à l'autopsie). Jimi Hendrix était fiché par le FBI et le COINTELPRO pour action subversive de part ses propos et ses liens présumés avec les Black Panthers. Différentes hypothèses ont été évoquées, celle d'un assassinat par son producteur Mike Jeffery pour obtenir son assurance vie, celle des liens de Jeffery avec le MI6 et d'un assassinat programmé par la CIA et le FBI comme un certain nombre de Black Panthers dans les années soixante, au travers de l'opération MK Chaos planifié par le FBI.

Le Figaro Jimi Hendrix : la thèse de l'assassinat relancée

"...Si cette nouvelle version peut surprendre, elle vient tout de même corroborer certains doutes qui planaient déjà autour de la mort du virtuose de la guitare électrique. D'abord, le témoignage de la fameuse Monika, qui, selon les enquêteurs, est toujours restée très évasive sur cette fameuse nuit du 18 septembre 1970. Et qui, de surcroît, était absente au moment où l'ambulance est arrivée. Mais aujourd'hui, impossible d'en savoir plus sur elle : l'ancienne petite-amie du chanteur s'est donnée la mort en 1996.

Plus troublant encore, le récit de John Bannister, le chirurgien qui a tenté de sauver Jimi Hendrix à son arrivée à l'hôpital. Ce dernier a toujours trouvé étrange que le taux d'alcool dans son sang ne soit pas compatible avec la quantité de vin retrouvée dans son estomac lors de l'autopsie. Reste qu'en 2000, déjà, la journaliste Alex Constantine racontait dans un livre, «The covert war against rock», la même version que James Tappy Wright. Selon elle, le manager du chanteur aurait confié au producteur Alain Douglas être «impliqué» dans la mort de Jimi Hendrix, deux jours seulement après sa mort..." Plus récemment, le Dr Michael Hunter, analysant le cas pour la chaîne étatsunienne grand public ReelZ (Vidéo ci-dessus datant de 2016), considère qu'Hendrix serait mort suite à l'absorption de 9 barbituriques (QuinoBarbital) dont un taux élevé a été retrouvé dans ses urines et invalide l'hypothèse de la noyade forcée dans l'alcool (Waterboarding) de Tappie Wright considérée comme plausible par le Dr Bannister. Il considère que les manoeuvres effectuées par les ambulanciers sur un Hendrix ont contribué à envoyé une grande quantité de sang de l'estomac dans ses poumons.

Selon Tappie Write, road manager d'Hendrix, Michael Jeffery lui aurait confié avoir tué Hendrix avec des collègues en ayant recours à la torture militaire du Waterboarding (à 29'15" sur la vidéo). Le Dr Michael Hunter sur la chaîne REELZ évoque un décès suite à l'ingestion de 9 barbituriques et réfute l'assassinat

On ne soulignera jamais assez le génie extraordinaire aux multiples facettes de Jimi Hendrix. Voici deux morceaux incroyables d'Hendrix en avance sur tout ce qui se faisait à l'époque dans le monde du rock et jetant les ponts entre musique rock, free jazz et musique classique d'avant-garde. Son interprétation de Star Spangled Banner, l'hymne étatsunien et Machin Gun sont deux morceaux profondément antiguerre et anti-impérialistes où Hendrix sait suggérer avec sa simple guitare, les cris, le son des sifflements des bombes et des bruits de mitraillettes non sans résonance avec les horreurs de la guerre du Vietnam :

"On ne cherche pas à dénigrer les Etats-Unis. On reflète l'ambiance des Etats-Unis aujourd'hui. C'est un peu électrique" dira-t-il après son interprétation de l'hymne étatsunien à Woodstock rejoignant à sa façon l'avant-garde de la musique contemporaine classique de boulez et de Pierre Henry dans le domaine de la pop. Une sorte de free-rock d'avant-garde exprimant une révolte antiguerre par ses seules accents musicaux. C'est toute l'histoire des Etats-Unis qui est revisitée et condensée dans ce morceau : de l'histoire des Indiens d'Amérique (dont il est originaire) et de la cavalerie US (à 2'52") jusqu'aux bombardements US au Vietnam. Un puissant acte de subversion sans parole. Du grand art !



Un morceau toujours d'actualité.