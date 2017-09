Revue de presse n°8. "Junte militaire" US; Démocratie française fin de partie; Panique en Occident; Réseaux officieux US d'armement des terroristes

- Panique en Occident et en Israël sur la Syrie Sources : Le Monde, AFP, Consortium News, Jerusalem Post, Pravda - Les réseaux officieux de fourniture d'armes occidentales aux djihadistes syriens dévoilé Sources : Trud, Russia Today, Zero Hedge, Al Jazeera

Voici les thématiques sélectionnées ces deux dernières semaines par SLT que vous ne retrouverez pas ou peu dans le P.A.F : - "Junte militaire" au pouvoir aux Etats-Unis Sources : MintPress, Washington post, New York Times, Politico, The Hill

Les États-Unis, connus depuis longtemps pour leur ingérence dans les affaires d'autres nations, ont également une longue et sordide histoire de soutien aux juntes militaires à l'étranger, dont bon nombre ont été amenées à accéder au pouvoir par des coups d'État sanglants ou des prises de pouvoir en coulisse. De la Grèce dans les années 1960 à l'Argentine dans les années 1980, en passant par la junte actuelle d'al-Sisi en Égypte, Washington a soutenu activement et à maintes reprises de tels régimes non démocratiques, bien qu'il se soit considéré comme le plus grand promoteur de la "démocratie" dans le monde.

Mais, selon MintPress News, en 2017, l'administration présidentielle actuelle s'est transformée en junte militaire : "Bien que le complexe militaro-industriel dirige depuis longtemps la politique étrangère des États-Unis, dans l'administration du président Donald Trump, un groupe d'officiers militaires a acquis un pouvoir sans précédent et dirige le pays".

Dans un article publié par le Washington Post, intitulé "Military Leaders Consolidate Power In Trump Administration", rédigé par Robert Costa et Philip Rucker, 3 généraux seraient au centre du pouvoir de Trump : "au cœur du cercle de Trump se trouve un trio de généraux chevronnés ayant de l'expérience en tant que commandants de champ de bataille : le chef d'état-major de la Maison-Blanche, John F. Kelly, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, et le conseiller en matière de sécurité nationale, H. R. McMaster. "Les trois hommes ont cultivé des relations personnelles avec le président et gagné sa confiance." Selon Costa et Rucker, ceux-ci "gèrent les relations heure par heure de Trump et le conseillent - et ces conseils, comme avec la décision cette semaine d'étendre les opérations militaires étatsuniennes en Afghanistan, relèvent souvent du politique.

Un autre article du Washington Post, publié mardi dernier, titrait "The Generals Have Trump Surround." ("Les généraux encadrent Trump"). Ce trio de généraux a été à l'origine du renvoi de Bannon et Derek Harvey qui s'opposaient à la stratégie impérialiste étatsunienne et prônaient un recentrement sur les Etats-Unis. Le New York Times a qualifié McMaster de " némésis de Bannon au sein de l'occident ", précisément en raison de l'engagement de McMaster envers la construction de l'empire étatsunien.

En outre, jeudi dernier, Politico a publié un rapport détaillant le contrôle exercé par Kelly sur le président, alors qu'il s'occupe personnellement de "tout" ce qui parvient au bureau de Trump. Politico faisait référence à deux notes de service qui décrivent un système "conçu pour s'assurer que le président ne verra aucun document de politique extérieure, aucune note de politique interne, aucun rapport d'agence et même aucun article de presse qui n'ait été approuvé".The Hill a également noté que Kelly "a aussi une attention étroite" sur les personnes pouvant rencontrer directement le président dans le bureau ovale, qui est maintenant strictement sous le contrôle de l'approbation de Kelly. Quant à H. McMaster, qui a pris le contrôle du Conseil de sécurité nationale après l'éviction de Flynn en février, il contrôle personnellement - du moins depuis avril - la circulation de l'information sur la sécurité nationale qui parvient au président. McMaster a également pris le contrôle du Homeland Security Council (NSC) et a obtenu la démission de Steve Bannon, connu pour son nationalisme strident et son antiinterventionnisme.



Selon Mint Press News, "Let’s Call “Trump’s Generals” What They Are: A Military Junta" ces généraux sont en étroits liens avec les néoconservateurs tels que Wolfowotz qui ont prôné l'invasion de l'Irak en 2003 et avec le complexe militaro-industriel. Il semble que l'arrivée de ce trio de généraux que Mint Press News qualifie de "junte au pouvoir" marque l'effacement de Trump au profit du complexe militaro-industriel et des néoconservateurs au pouvoir aux Etats-Unis.