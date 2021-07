Newsletter n°391

L'article de la semaine

- La FDA fait volte-face, elle rejette les résultats du test d'anticorps contre la Covid ; la folie règne (Off-Guardian)

Par John Rappoport

Off Guardian

...Après qu’un nombre incalculable de personnes aient reçu des tests d’anticorps pour déterminer leur statut lié à la COVID-19, la FDA déclare maintenant : "Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a publié une communication sur la sécurité informant le public que les résultats des tests d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 ne devraient pas être utilisés pour évaluer l’immunité ou la protection contre la COVID-19 en tout temps, et surtout après que la personne ait reçu un vaccin contre la COVID-19. "

Boom...

...En d'autres terme, la FDS dit : " Regardez le vaccin crée des anticorps spécifiques contre la protéine de pointe (Protéine Spike), pas contre le virus. Si vous faites le tests d'anticorps standard après la vaccination, il sera inutile, car le test n'est pas censé détecter les anticorps contre la protéine de pointe. Il ne détecte que les anticorps contre le virus." [3]

Cela soulève plusieurs questions sérieuses. L'une d'elles est la suivante : Puisqu'il est très facile de mettre au point des tests d'anticorps, pourquoi la FDS n'en a-t-elle pas développé un qui détecte les anticorps contre la protéine de pointe ?

Et la réponse à cette question est évidente. Si la FDA mettait au point un tel test, alors - en terme de théporie conventionnelle des vaccins - il serait facile de voir dans quelle mesure le vaccin fonctionne, ou ne fonctionne pas. Et ce n'est pas un objectif que les responsables de la santé publique veulent atteindre. Ce n'est pas un risque qui vaut la peine d'être pris. Supposons qu'après avoir testé 20.000 personnes vaccinées, il s'avère que seulement 800 ont développé des anticorps contre la protéine de pointe ?... Lire l'article en entier.