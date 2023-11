Newsletter n°512

-

Palestine : terrorisme, génocide et propagande

La plupart des importations d'armes d'Israël proviennent des États-Unis. Aujourd'hui, Joe Biden s'empresse d'envoyer encore plus d'armes (Vox)

Le rôle du Qatar et d'Israël dans le renforcement du Hamas ainsi que les financements qataris via Israël expliqués

Crimes de guerre israéliens et CPI : "24 h Pujadas" épinglée par un expert. David Pujadas est revenu sur les critiques formulées, sans excuses (Arrêt sur images)

Les mensonges étatsuniens et israéliens sur le «centre de commandement» de l’hôpital Al-Shifa discrédités (WSWS)

"Échec dans la prévention d'un génocide" : Biden poursuivi en justice alors que les États-Unis fournissent des armes et soutiennent l'assaut israélien sur Gaza (Democracy Now!)

Les États-Unis augmentent les livraisons d’armes à Israël (The Cradle)

L'administration Biden justifie l'assaut d'Israël sur les hôpitaux de Gaza par des "renseignements" israéliens recyclés (The GrayZone)

L'armée U.S a déployé des milliers de soldats au Moyen-Orient depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais refuse de divulguer les bases militaires et les pays les accueillant (The Intercept)