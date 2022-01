Newsletter n°416

PDG de Moderna nous apprend que les phases d’évaluation de son vaccin n’ont pas été respectées pour des questions financières afin de gagner du temps sur la mise sur le marché. Ça laisse rêveur, non? Et on continue à se laisser piquer sans aucune assurance? pic.twitter.com/SxCX00YXKR

Les CDC abandonnent le test RT-PCR car il ne permet pas de différencier la COVID-19 et les influenzas (virus de la grippe). Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) retireront, après le 31 décembre 2021, la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) adressée à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le panel de diagnostic par RT-PCR en temps réel du coronavirus 2019-non (2019-nCoV), test introduit pour la première fois en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement. Les CDC fournissent ce préavis pour que les laboratoires cliniques disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA. Il s'avère que les CDC reconnaissent désormais les difficultés que pose le test PCR pour la détection de la COVID-19 et de la grippe. Lea CDC cherchent à mettre au point un test combiné qui pourrait être utilisé comme un test pour la grippe et le SRAS-CoV-2... Lire la suite